推動疫苗護照「技術沒問題」　柯文哲下令：盡速完成系統

▲柯文哲視察加強版防疫專責旅館。（圖／記者黃軍瑋攝）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，台北市長柯文哲昨表示，若疫情持續演化、沒完沒了，應該推行疫苗護照。15日在視察完劍潭青年活動中心的專責防疫旅館後，柯文哲表示，疫苗護照技術上沒問題，會下令資訊局儘速完成，「但是要怎麼用，要跟中央商量一下」。

針對疫苗護照的推動，柯文哲說，這是80/20法則，不是打過疫苗不會感染，應該相對安全，就算發病會比較輕微、傳染機率比較低。柯說，技術上，他會下令資訊局儘速把系統完成，但是要怎麼用，也要跟中央商量一下，「畢竟還是要介接人家健保資料系統，技術上沒問題，可以雙方商量一下，中央有出國用的護照，我們改成國內版而已」。

柯文哲表示，在國內安全是這樣，打2劑疫苗超過14天；打2劑疫苗超過3個月有打第3劑，因為如果打2劑疫苗超過3個月，抗體在掉、慢慢被視為沒有保護力。這2種條件下在國內可以被認為相對安全，這種人可以去運動不戴口罩、餐廳吃飯可以敬酒，意思他會比較寬鬆規範，「你又不打疫苗，你就自己要限縮生活，不然怎麼辦？」

至於外界建議社交距離拉到2公尺？柯文哲認為，這種隔離、防疫，沒有一場戰爭是用防守打贏的，就好像偶爾機場突破、醫院感染、院內突破，事後雖然會苛責、會突破一定是有破口，但坦白講人吃飯都會不小心咬到自己舌頭，很難要求百分之百，可以要求99%，但100%很困難。

柯文哲強調，終究還是打疫苗，「中央要很慎重思考，過年要不要打疫苗」，北市一週可以打到20萬沒問題，下禮拜開放20萬，但有相當大力氣去打機場防疫旅館，防疫巴士、計程車這些人。

柯文哲說，北市滿編作業可以到20萬、25萬之間，但如果要把250萬人口、該打的要打完，全部打要10個禮拜，如果把12歲以下扣掉，我看也要7個禮拜，蠻久的。恐怕中央要思考過年期間要不要打疫苗，要的話要趕快準備。

他進一步說，因為1月24日以後，北市疫苗注射回歸中央1922系統，所以中央要宣布規定，北市就無法自己做決定，1月24日到1月30日，這禮拜中央預約平台要做，再下去就過年，過年到底要不要打，要打的的話講好大家要準備動員了，這是中央要馬上去決定。