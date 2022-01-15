乖乖打疫苗！柯文哲開2條件　運動免戴口罩、吃飯可敬酒

▲柯文哲視察加強版防疫專責旅館。（圖／記者黃軍瑋攝）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情再起，國人搶打第3劑追加針之外，也在討論是否應該推動疫苗護照，避免經濟再度受到疫情衝擊。對此，台北市長柯文哲說，「打2劑疫苗超過14天」、「打2劑疫苗超過3個月有打第3劑」，這2種條件下在國內可以被認為相對安全，這種人可以去運動不戴口罩、餐廳吃飯可以敬酒。

針對疫苗護照的推動，柯文哲說，會下令資訊局儘速把系統完成，但是要怎麼用，也要跟中央商量一下，「畢竟還是要介接人家健保資料系統，技術上沒問題，可以雙方商量一下，中央有出國用的護照，我們改成國內版而已」。

柯文哲表示，在國內安全是這樣，打2劑疫苗超過14天；打2劑疫苗超過3個月有打第3劑，因為如果打2劑疫苗超過3個月，抗體在掉、慢慢被視為沒有保護力。這2種條件下在國內可以被認為相對安全，這種人可以去運動不戴口罩、餐廳吃飯可以敬酒，意思他會比較寬鬆規範，「你又不打疫苗，你就自己要限縮生活，不然怎麼辦？」

至於外界建議社交距離拉到2公尺？柯文哲認為，這種隔離、防疫，沒有一場戰爭是用防守打贏的，就好像偶爾機場突破、醫院感染、院內突破，事後雖然會苛責、會突破一定是有破口，但坦白講人吃飯都會不小心咬到自己舌頭，很難要求百分之百，可以要求99%，但100%很困難。