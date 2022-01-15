禾馨營運長嗆做官囂張　柯文哲再酸：你當我學生也是被我砸病歷

記者陳家祥／台北報導

禾馨醫療集團疑涉助產婦詐保3000萬元，面對台北市長柯文哲開酸「趁火打劫」，其營運長林思宏反擊，指柯做官狂妄、氣焰囂張。對此，柯文哲15日回酸，大概有看到臉書寫的東西，就認知作戰，以宣傳角度講他是了不起的人才，「反正他不是我的學生，如果當年他是我的學生，他也是被我砸病歷那個」，就不想講了。

▲柯文哲視察加強版防疫專責旅館。（圖／記者黃軍瑋攝）



柯文哲昨表示，太喜歡賺錢的應該去炒股票，不要當醫生，「通常會生病的都是窮人，如果開醫院還要賺錢，趁火打劫」，「所以為什麼搞醫美什麼的，在醫界都不會是主流。」

林思宏15日凌晨1時許則在臉書列出4點回擊，他認為柯文哲利用防疫記者會對禾馨做出名譽上的毀損，而針對柯昨日稱「衛生局遇到禾馨怎麼會有壓力？我們是官府耶」，林思宏指出，「這種狂妄的做官囂張氣焰，我個人建議柯市長還是用您選舉時說的謙卑人民公僕嗡嗡嗡為自居」。

林思宏提到，生病的人不一定是窮人，且不應有用窮人及富人二分法的心態，「再者我們產科醫師服務的對象是產婦，產婦是來生小孩的，是開心的事沒有生病不是病人」，「民主社會使用者付費市場自由選擇才是王道，而且賣牛肉麵的不一定賺的比賣陽春麵的多喔！不要認為賣牛肉麵一定比陽春麵好賺？醫療集團一定比小單體診所好賺？」

林思宏最後表示，「柯市長口中搞醫美、 搞這種，在醫界都不是主流，那請問主流是什麼？」，「而且為何要詆毀醫美醫師專業的醫療行為？變美是一門專業，在你眼中變美就這麼一文不值？也是啦！就是這麼一文不值你才會覺得穿著高腰西裝褲很帥很美！」