Wi-fi密碼貼出來！柯文哲視察專責防疫旅館　現場走一遍debug補破洞

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，桃園市聯邦銀行行員群聚案擴大，雙北都遭到波及。台北市長柯文哲15日上午前往劍潭青年活動中心視察專責防疫旅館，視察完後表示，以實際使用者的角度走一遍，debug後再把破洞補起來；至於有那些改進項目？柯也特別舉例，包括像Wi-fi密碼、通風系統以及衛教資料的語言等。

▲柯文哲視察加強版防疫專責旅館。（圖／記者黃軍瑋攝）

針對改進項目，柯文哲在視察完後受訪表示，因為自己是醫師，假設是確診者，按照實際動線走一遍，看會遇到哪些問題，順便把通風系統檢查一遍，還有進來要用的資料、入住以後電子管理系統等。

此外，還有病人要送防疫專責旅館、什麼病人送醫院等的標準，還有怎麼跟機場聯絡，萬一病人情況變壞要後送哪些醫院，以及醫院病人怎麼逐一退場、退場順序等，北市層面要全部檢討一遍，還有加強型專責旅館層面檢討一遍，病人動線檢討一遍。

柯文哲說，還好自己是醫療人員，花1個鐘頭全部檢查一遍，英文叫debug，debug以後一定會交代很多事，等下再去處理，再把破洞再補起來。

針對改進項目，柯文哲說，現在住旅館沒有Wi-fi，3天就跑掉、一定發瘋，進去房間就給他貼Free Wi-fi的Password，不然手機打開也很多ID，會不知道選哪一個。他強調，要以實際入住者角度檢查一遍，包括通風系統、衛教資料、QR Code、語言版本，英文、日文、越文、泰文全部檢查一遍，QR Code進去要能夠讓他選說哪個語言，以實際角度走過一遍。

▼北市防疫專責旅館規劃，15日起劍潭青年活動中心啟用。（圖／北市府提供，下同）