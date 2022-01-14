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史上最長消防安全健康步道在麻豆總爺　1月23日邀請你來踩春！

▲台南市消防局第二大隊與台南市消防之友會第二辦事處共同舉辦2022年「福虎迎春、防災保身」擴大宣導趣味大挑戰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第二大隊與台南市消防之友會第二辦事處共同舉辦2022年「福虎迎春、防災保身」擴大宣導趣味大挑戰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

年關將近，防火安全不可少！台南市消防局第二大隊與台南市消防之友會第二辦事處共同舉辦2022年「福虎迎春、防災保身」擴大宣導趣味大挑戰，祭出過關拿禮卷、摸彩抽獎等好康。

其中史上最長的「消防安全健康步道」活動報名引發熱烈迴響，報名人數已滿，但現場還有闖關及體驗活動名額，有興趣民眾把握機會當日前往報名，參加者皆有摸彩卷，液晶電視、平板電腦等豐富獎品等你來抽。

第二大隊大隊長丁春能指出，年關將近，希望民眾藉由本次活動學習消防知識建立民眾防火、防災意識，進而達到減災之目的。此次活動將在2022年1月23日8時至12時在麻豆區總爺藝文中心舉辦宣導活動，活動主軸為史上最長的消防安全健康步道趣味競賽活動，步道活動去年首度辦理，引起熱烈迴響，今年為增加挑戰性，加長步道由20米提升為30米，第一名獎金也同步提高由5000元提高到10000元禮券，規定時間內通過即可拿走一百元園遊券，可於活動現場消費，挑戰過程中民眾藉由口述宣導標語之意涵，以達潛移默化之效。

▲台南市消防局第二大隊與台南市消防之友會第二辦事處共同舉辦2022年「福虎迎春、防災保身」擴大宣導趣味大挑戰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

其標語本年度推出1、冬天泡澡暖呼呼，室內通風保平安；2、多項電器共插座，易生短路成災禍；3、起火油鍋馬上蓋，全家大小無災害；4、避難路線要明瞭，臨危之際不慌亂；5、寶貝放炮要盯牢，以免受罰傷荷包；6、裝設住宅警報器，守護居家最安全；7、瓦斯漏氣勿驚慌，千萬不可動開關；8、地震來時不慌張，生命安全有保障；9、颱風來時不輕忽，防災避難不馬虎；10、山林田野燃燒易，消防滅火很不易等10項標語。並於規定時間走完健康步道全程，藉此趣味防災活動激發民眾參與熱情，提升防災意識。

第二大隊大隊長丁春能說，今年是第2度辦理，趣味活動推陳出新，推出防災擲骰套圈圈及防災宣導推推樂2種新活動，結合防災宣導準投王、防災宣導保齡球、防災宣導彈珠台等饒富趣味闖關活動，努力提升民眾參與熱情。

台南市消防之友會第二辦事處胡正德處長表示，該會成立宗旨在協助推行消防安全之宣導，提升民眾生命財產安全，此次活動寓教於樂，歡迎民眾踴躍參加，活動當日亦請得名健美先生小姐為防災宣導大使，與活動現場大小朋友共同為防災安全盡一份心力。

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