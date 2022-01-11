　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彰化19小時內2工廠大火！線西布料倉庫全面燃燒　濃煙駭人

記者唐詠絮／彰化報導

田尾鄉昨天下午才發生塑膠工廠大火，今天上午線西鄉一間布料工廠倉庫又發生火災，內部堆放大量布料織物，火勢一發不可收拾，濃密黑煙伴隨著強風不斷的猛竄，就連和美鎮都看得到濃煙，議員賴清美也到場關切狀況，消防局據報派員趕往搶救，已知無人員受困，起火原因與財物損失仍待進一步釐清。

▲彰化線西鄉工廠火警。（圖／議員賴清美提供）

▲彰化線西鄉工廠火警。（圖／議員賴清美提供，以下同）

▲彰化線西鄉工廠火警。（圖／議員賴清美提供）

春節年關將至，近日不少工廠都在加緊進貨趕工，昨天田尾鄉一家製造發泡塑膠粒工廠，廠內突然冒出火舌，堆置的塑膠粒在高溫下，很快的全部陷入火海，竄燒濃濃的黑煙連遠在數公里外的國道都看得到，消防局派出69名消防員趕往搶救， 所幸員工全部逃出無人員傷亡。

相隔不到19小時，線西鄉今天上午9點又發生布料工廠火警，消防局據報派出線西、鹿港、彰化、花壇、西區、東區消防分隊、各式消防車及數十名消防員趕往現場部署水線搶救，120坪倉庫全面燃燒，所幸業者與員工都無人受困。

▲彰化線西鄉工廠火警。（圖／議員賴清美提供）

▲彰化線西鄉工廠火警。（圖／彰化消防局提供）

彰化縣消防局提醒業者，近日工廠火災頻傳，工廠機台設備附近的環境如堆置易燃物品，易造成火災的發生，並使火勢擴散造成初期滅火失敗；鑑於年關將至，工廠在趕工作業之同時，應注意機台用電使用乘載負荷避免過熱，工作環境周遭請勿堆置紙箱、塑膠原料等易燃物品及遠離火源，以避免火災發生。

▲工廠安全檢視。（圖／彰化縣消防局提供）

▲工廠安全診斷。（圖／彰化縣消防局提供）

ET快訊
快訊／確診8歲童一家跨年玩高雄　擴大匡列51人！29人PCR
快訊／國民黨前立委龐建國墜樓！　享壽68歲
低消1杯飲料被罵翻　店家發聲了「開大絕2招神轉」
電擊棒塞嘴灌神仙水！他遭私刑亡　4煞屍體旁吃泰國菜
李秉穎坦言：對7+7「一直很不安」　曝與病毒共存3後果
快訊／落地PCR「揪出17確診」！　王必勝：比想像多
桃機31人染疫「何時升三級」？　醫給答案了
恐嚇吳姍儒「40歲男」臉書曝！　驚見2大天后在名單
快訊／桃機3救護車急開往醫院！　確診人數待確認
快訊／跌到9.6℃　1圖看強烈冷氣團南下中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國民黨前立委龐建國「墜樓身亡」！

協助扁家收集國務機要費貪污發票　「SOGO貴婦團」種村碧君獲無罪

軍人參加大哥慶生會　醉後偷爬上床還喊「大嫂」！人妻驚醒怒告

碰一下噴白煙！2機車擦撞瓦斯桶「被打開」　超巧合畫面曝光

彰化19小時內2工廠大火！線西布料倉庫全面燃燒　濃煙駭人

電擊棒塞嘴強灌神仙水！爪耙仔遭私刑亡　4煞屍體旁爽吃泰國菜

小媽產子渣男竟狠心殺害親骨肉！只因擔心詐騙身分曝光

桃園男搭電梯掏手機掉出「這一包」　社區住戶拿給員警揪出毒蟲

擁10車卻拒繳200萬罰款！臉書PO文洩行蹤　執行署一招讓他解套

拎北不爽！討不到錢還被嘲笑　彰化男拿改造長槍傷人

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

周興哲驚喜站台周予天..秒轉身：先走了　狠吐槽他露肌寫真「看了不舒服」XD

看好淡水發展！香蕉購入第2間房　留在家鄉繼續打拚：為未來增值

只用單手！日本爸連續舉兒3年 13KG超穩舉起：想記錄孩子成長

男大生忘我聊天突被「老鼠襲擊」　嚇得狂飆髒話、直奔對面躲避XD

快訊／國民黨前立委龐建國「墜樓身亡」！

協助扁家收集國務機要費貪污發票　「SOGO貴婦團」種村碧君獲無罪

軍人參加大哥慶生會　醉後偷爬上床還喊「大嫂」！人妻驚醒怒告

碰一下噴白煙！2機車擦撞瓦斯桶「被打開」　超巧合畫面曝光

彰化19小時內2工廠大火！線西布料倉庫全面燃燒　濃煙駭人

電擊棒塞嘴強灌神仙水！爪耙仔遭私刑亡　4煞屍體旁爽吃泰國菜

小媽產子渣男竟狠心殺害親骨肉！只因擔心詐騙身分曝光

桃園男搭電梯掏手機掉出「這一包」　社區住戶拿給員警揪出毒蟲

擁10車卻拒繳200萬罰款！臉書PO文洩行蹤　執行署一招讓他解套

拎北不爽！討不到錢還被嘲笑　彰化男拿改造長槍傷人

快訊／過年前升三級警戒？　侯友宜強調「這兩件事」更重要

靠爸媽7500元「他啃老10年」至今慘落榜！勵志結局曝　鄉民羨慕了

快訊／新北內用加隔板？　侯友宜：採嚴格方式管理

范冰冰粉色羽毛裙洩夢幻氣場　美照卻挨轟：拍照姿勢也太土！

快訊／確診8歲童一家跨年玩高雄　擴大匡列51人！29人PCR出爐

快訊／國民黨前立委龐建國「墜樓身亡」！

協助扁家收集國務機要費貪污發票　「SOGO貴婦團」種村碧君獲無罪

批中二補選不公平、民進黨共產極權　沈智慧：我難過到快喘不過氣

軍人參加大哥慶生會　醉後偷爬上床還喊「大嫂」！人妻驚醒怒告

如月車站？立委怕爆！深夜在熟悉路口等不到人　網友：一模一樣

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

社會熱門新聞

大學生出遊返家遭輾爆頭　同學嚇傻

不是你啦！員警喊「全部趴下」寵物萌狗跟毒蟲主人一起趴地

驚悚畫面曝！高雄男高速轉彎自撞路樹　撞破車窗彈飛慘死

3女裸屍遭丟包北市鬧區　侯友宜直指凶手職業

獨／孕妻下身赤裸陳屍摩鐵　相驗結果出爐

吳姍儒婚前驚爆收死亡威脅　男留言「我要殺了妳」

砂石車超載37.1噸拒檢　下場曝光

快訊／國一南下新竹出口火燒車！車流回堵12km

酒駕毀一家！阿嬤收「上千筆暖心捐款」又哭了

恐嚇吳姍儒「40歲男」臉書曝光　驚見2大天后在名單中

快訊／西濱死亡車禍！男大生摔車慘遭拖板車輾斃

桃園休旅車左轉撞遛狗男　柴犬死亡

台北鄰居女友「戰吼傳遍走廊」　她酸「太騷了」被告

海軍大台艦失火　官兵找酒女竟「同艘」

更多熱門

相關新聞

討不到錢還被嘲笑　彰化男拿改造長槍傷人

討不到錢還被嘲笑　彰化男拿改造長槍傷人

彰化一名謝姓男子(40多歲)為了友人強出頭，1月2日晚上與其他3名男子到蕭男(約30歲)家討錢，雙方一言不合離去後，謝男不爽，再獨自帶槍枝返回朝對方開槍，蕭男左臂中彈送醫，田中警分局詢後將謝嫌依殺人、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送彰化地檢署偵辦，並聲請羈押獲准。

水泥車追撞彎道噴飛！「有應媽祠」前翻覆

水泥車追撞彎道噴飛！「有應媽祠」前翻覆

彰化塑膠廠大火空拍超驚悚！堆置塑膠粒釀災

彰化塑膠廠大火空拍超驚悚！堆置塑膠粒釀災

快訊／彰化石化工廠火警！火勢全面延燒搶救中

快訊／彰化石化工廠火警！火勢全面延燒搶救中

彰化2車追撞衝進麥當勞得來速　4人送醫

彰化2車追撞衝進麥當勞得來速　4人送醫

關鍵字：

彰化倉庫線西織布消防

讀者迴響

熱門新聞

確診者一家3天2夜高雄行！萬豪酒店回應了

即／確診者跨年3天遊高雄！4處足跡曝光

過年前「最後天赦日」！111/1/11磁場超強　專家曝轉運8吉時

快訊／疫情燒去高雄了！桃園確診者「入住飯店」

妻認孩子別人的　衰男離婚後原諒

他脫鞋換燈泡　黑狗聞完衝去嘔吐

《木曜》跨年出包再爆內幕！

他不姓楊！但一報名大家都叫「楊先生」　取貨單秒懂原因

張庭林瑞陽玩完了！陸官方震怒「出動400官員查辦」

大學生出遊返家遭輾爆頭　同學嚇傻

蕾菈寫真集攝影師「打疫苗猝死」　接噩耗悲痛發文

羅一鈞揭Omicron「4成無症狀、6成輕症」

「老是被做愛聲吵醒」　真相曝光笑翻

打第3劑　醫最不建議這牌：抗體最低又要承擔副作用

Omicron「1症狀」一票網友超害怕！　驚喊：怕被趕

更多

最夯影音

更多
隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧
楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面