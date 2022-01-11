彰化19小時內2工廠大火！線西布料倉庫全面燃燒　濃煙駭人

記者唐詠絮／彰化報導

田尾鄉昨天下午才發生塑膠工廠大火，今天上午線西鄉一間布料工廠倉庫又發生火災，內部堆放大量布料織物，火勢一發不可收拾，濃密黑煙伴隨著強風不斷的猛竄，就連和美鎮都看得到濃煙，議員賴清美也到場關切狀況，消防局據報派員趕往搶救，已知無人員受困，起火原因與財物損失仍待進一步釐清。

▲彰化線西鄉工廠火警。（圖／議員賴清美提供，以下同）

春節年關將至，近日不少工廠都在加緊進貨趕工，昨天田尾鄉一家製造發泡塑膠粒工廠，廠內突然冒出火舌，堆置的塑膠粒在高溫下，很快的全部陷入火海，竄燒濃濃的黑煙連遠在數公里外的國道都看得到，消防局派出69名消防員趕往搶救， 所幸員工全部逃出無人員傷亡。

相隔不到19小時，線西鄉今天上午9點又發生布料工廠火警，消防局據報派出線西、鹿港、彰化、花壇、西區、東區消防分隊、各式消防車及數十名消防員趕往現場部署水線搶救，120坪倉庫全面燃燒，所幸業者與員工都無人受困。

▲彰化線西鄉工廠火警。（圖／彰化消防局提供）

彰化縣消防局提醒業者，近日工廠火災頻傳，工廠機台設備附近的環境如堆置易燃物品，易造成火災的發生，並使火勢擴散造成初期滅火失敗；鑑於年關將至，工廠在趕工作業之同時，應注意機台用電使用乘載負荷避免過熱，工作環境周遭請勿堆置紙箱、塑膠原料等易燃物品及遠離火源，以避免火災發生。

▲工廠安全診斷。（圖／彰化縣消防局提供）