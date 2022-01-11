加強春節火警預防　東縣消防局加強搶救實兵演練

▲台東縣消防局台東大隊111年春節期間加強火災搶救實兵演練 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣消防局台東大隊為於春節前夕加強預防火災宣導工作，於11日在台東市地景澤行館實施春節期間加強火災搶救整備作業兵棋推演暨實兵演練，過程逼真驚呼連連。副縣長王志輝、消防局局長管建興等人向參與演練人員致意，王志輝感謝消防同仁在春節前夕這段時間，加強對各飯店及公共場所的消防安全檢查，讓縣民能有更安全的生活空間；也感謝警察、衛生、消防人員、救災、防災、救護義消弟兄姊妹們及民間救難志工犧牲時間參與消防演練，並呼籲台東鄉親在歡慶假期之時，亦要隨時注意用火用電安全，確實做好各項災害預防及事先檢查工作。



▲台東縣消防局台東大隊111年春節期間加強火災搶救實兵演練 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

加強火災搶救實兵演練下午2點展開，演習過程精采逼真，台東大學附小學生也在場觀看，使消防觀念從小扎根。此次演練單位包含地景澤行旅、台東縣警察局、台東縣衛生局、台灣自來水股份有限公司第十區管理處台東營運所、台灣電力股份有限公司台東區營業處、中華民國紅十字會台灣省台東縣支會及台灣國際緊急救難總隊等友軍單位協助演練，項目有飯店員工自衛消防編組、火災搶救、通風排煙演練、消防車組射水演練、雙節梯緊急及應用避難救出、人命救助、大量傷病患演練及疑似COVID-19患者的處置與後送等項目。



▲台東縣消防局台東大隊111年春節期間加強火災搶救實兵演練 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

演練中也加入了疑似COVID-19患者處置與後送的演練，去年5月台灣進入疫情警戒標準的第3級警戒，全國人民一時之間草木皆兵，人人自危；而警察、消防及醫護同仁一直以來都是站在防疫的最前線，面對這種困境還是要去與病人接觸與病毒奮戰，副縣長除了對各位防疫英雄致上最高之敬意外，也呼籲大家，防疫是場長期的抗戰，再加上變種病毒Omicron肆虐，大家務必時時刻刻提高警覺、全力防疫。

消防局指出，農曆春節即將到來，在國內旅遊盛行的當下，台東將會湧入大量的返鄉人潮及外地旅客，為做好預防災害的發生，呼籲民眾火場無情，學習火災知識及應變技巧，平時謹記逃生避難原則，才能保障自身生命與財產；居家用電一定要注意，住警器一定要裝好裝滿，居家裝潢要使用耐燃材料降低起火風險，並預留2個以上逃生出口，迅速發覺與逃生。