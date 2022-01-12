台南3處新式科技執法設備上路　聰明全天執法確保人車安全

▲台南市警局新增3處新式科技執法設備，2月1日上路，將聰明全天執法，確保人車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

統計分析台南市2021年1至12月傷亡類交通事故發生原因，前兩大肇因分別為「未依規定讓車」佔近3成、「未注意車前狀態」佔近2成，探究其原因多屬人為因素，台南市警局新增3處新式科技執法設備，2月1日上路，將聰明全天執法，確保人車安全。

交通違規行為，包含行經路口該停不停（如闖紅燈）、該讓不讓（如違停車輛擋住路邊起駛車輛視線而貿然駛出）、車速太快以致不及反應煞停（如超速）等，諸如此類車禍案件，都是可以避免的！只要用路人遵守號誌不要闖紅燈、不要貪圖方便亂停車、更不要為了趕時間而超速，就可以降低自己或讓他人發生車禍的風險！

為確保民眾「行」的安全與權利，減少「未依規定讓車」、「未注意車前狀態」肇因事故發生的機會，台南市警局擇定3處易肇事路段（口）於2021年底完成建置交通科技執法設備系統於北區台南轉運站前（公園路段東、西兩側）、永康區中華路與中華一路口（近兵仔市場前）設置「自動辨識違規停車科技執法設備」及永康區中華路與中正南路口設置「路口多功能科技執法設備」。

此3處科技執法設備系統預計於2022年2月1日起啟用取締，12日起為宣導期，呼籲民眾切勿再貪圖方便而違規停車，並且遵守標誌、標線及號誌之指示通過路口，希望透過全天候科技執法，落實「路口停讓」、「速度管理」及「停車秩序」三大路權，讓民眾前往台南轉運站搭車下車、去永康兵仔市場逛街、行經永康區中華路與中正南路口，都可以有更安全、順暢的用路環境。

另參據交通部於2021年12月28日召開「研商區間測速系統資料傳輸安全事宜」會議決議事項指出「區間測速系統經法定度量衡規定檢定合格，且資料傳輸安全符合旨揭會議結論，使用機關得依權責自行公告實施執法日期」，對此台南市市道182線22公里至28公里處「區間平均速率科技執法設備」，業經經濟部標準檢驗局法定度量衡規定檢定合格在案，刻正提交送驗財團法人全國認證基金會（TAF）認證之第三方資安實驗室，進行相關資安認證檢測通過後，再行決定執法公告日期。