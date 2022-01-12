注意保暖！都是心肌梗塞　彰化消防局48小時內搶救4起病患

▲彰化縣消防局於48小時內，連續搶救4起心肌梗塞病患。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、唐詠絮／彰化報導

新年元旦起一波波低溫冷氣團來襲，彰化縣消防局指出，今年才剛過11天，已執行胸痛救護勤務5例、成功搶救3名急性心肌梗塞病患，其中更有4例是在短短48小時內所發生，呼籲民眾要注意保暖，並留意身體警訊。

縣府消防局表示，剛跨完年的元旦當天就有一名42歲男性，於開會中感到胸痛，由工作人員協助報案就醫；9日中午一名有心臟疾病的70歲男性，與朋友泡茶時覺得喉嚨有痰，用力咳出後感覺胸痛、撥打119求救，同日早上另名55歲男性因胸痛至診所看診，醫師建議至大醫院檢查，因症狀未緩解叫救護車送醫。

相隔不到24小時，於10、11日連續2天清晨，又分別有66歲女性與75歲男性，2人都有心臟疾病病感覺胸口悶痛，由家人撥打119求救，救護人員於現場執行12導程心電圖檢查並即時傳輸心電圖，線上醫師判斷為STEMI（ST節段上升之急性心肌梗塞），並通報醫院預先啟動心導管流程，爭取黃金治療時間。

消防局提醒，急性心肌梗塞病患每延誤30分鐘治療，死亡風險將增加7.5%，本身有高血壓、血脂異常、高血糖以及慢性腎臟功能不良或有過心肌梗塞等病史者，更是高風險族群，若感到胸痛、胸悶、上腹痛，合併呼吸困難、冒冷汗等身體不適症狀，且持續超過30分鐘，就可能是急性心肌梗塞，應儘快就醫。

消防局長施順仁表示，為爭取心肌梗塞治療時間，與縣內6家心導管醫院合作建置12導程心電圖傳輸系統，並於108年底於42輛救護車上全面配置「12導程心電圖機」、為全國首創，109年每月就平均成功救回5.3例、110年6.7例，108年至今累計成功啟動心導管治療案例計有151例，充分顯現救護車配置「12導程心電圖機」之功效及必要性，讓縣民的生命及健康更有保障。