9縣市「入夜不到10°C」！新一波冷空氣明再南下　最凍時段曝

▲周末前全台寒冷。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

強烈大陸冷氣團持續發威，加上水氣減少、西半部雲量較少，入夜受到輻射冷卻影響，局部地區溫度更低，中部以北低溫約12度，空曠地區可能下探12度，氣象局已針對9縣市發布低溫特報，明日又有新一波冷空氣南下，明晚到後天清晨最冷。

氣象局發布低溫特報，並表示，今日至周五受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，今日傍晚至明上午新北及基隆局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，新竹、苗栗、南投、雲林、嘉義及金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率。

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▲氣象局發布低溫特報。（圖／氣象局）

天氣職人吳聖宇表示，今晚到明天清晨在中部、北部、東北部仍有12-14度低溫，空曠地區有再挑戰10度或以下低溫的可能性，南部及花東地區低溫在14-16度間，空曠地區有機會降到12-14度。

明日又有第二波冷空氣南下，天氣持續寒冷，冷空氣強度在明晚到周五清晨達到高峰，雖然第二波冷空氣強度沒有第一波來得強，但是會讓低溫的狀況再延續下去。

明日水氣較少，東北季風迎風面的東北部、東部有局部短暫陣雨，中北部山區也會有些零星降雨的機會，高山地區溫度低，若有雲層通過，就會有造成結冰甚至下冰霰的可能性，明晚到後天中北部地區雲量有逐漸減少的趨勢，迎風面地區雲量則還是偏多。

▲今晚到明晨溫度預測。（圖／氣象局）

明天白天各地的高溫跟今天類似或稍微上升，北部、東北部高溫14-16度，花東地區高溫18-20度，中南部高溫22-25度。明晚到後天清晨中部、北部、東北部低溫再度有機會降到10-12度間，空曠地區降到10度以下，受雲層散開輻射冷卻影響，南部及花東地區低溫在13-15度左右，空曠地區有11-12度低溫的機會。

周五天氣更穩定，除了迎風面東北部、東部仍是多雲到陰之外，其他地方都有機會看到陽光。冷空氣過了高峰後也開始減弱，配合陽光露臉，溫度上升的情況會明顯許多，北部、東北部白天高溫可望回升到15-18度，陽光較強的話可能會更高一些，其他地方的高溫也會比周四再上升1-3度不等。

周末期間冷空氣明顯減弱，各地大致為多雲到晴，東半部雲量較多，溫度明顯回升，北部、東北部高溫可以回升到21-23度或以上，中南部高溫可以到25-28度，夜晚清晨的溫度則仍較低，中部以北到東北部空曠地區還是有14度以下低溫出現的機會。