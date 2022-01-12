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白天高溫不到12度！氣象局續發「低溫特報」　回暖放晴時間點出爐

記者李宜秦／台北報導

受到強烈大陸冷氣團影響，今日清晨各地氣溫均低，最低溫出現在新北石門、基隆七堵，兩處都只有8.9度，今日白天各地仍冷，新竹以北高溫不到12度，局部地區溫度低於10度，周末冷氣團減弱回暖，下周一再有東北季風影響，天氣再度轉涼。

▲▼寒流,冷氣團,下雨,雨天,雨傘,冬天,保暖。（圖／記者林敬旻攝）

▲今日上半天北台灣、東半部有零星降雨。（圖／記者林敬旻攝）

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氣象局預報員謝佩芸表示，北方海面到台灣附近有明顯的冷平流雲系，這是因為冷空氣源源不絕輸送到台灣所致。今日清晨北台灣、宜蘭清晨低溫不到12度，有些地方甚至氣溫低於10度，白天溫度也不會回升，新竹以北高溫不到12度。

氣象局針對10縣市發布低溫特報，基隆市、新北市、桃園市、新竹縣為橙色燈號，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、金門縣為黃色燈號，有10度以下氣溫發生的機率。

▲▼寒流,冷氣團,下雨,雨天,雨傘,冬天,保暖。（圖／記者林敬旻攝）

▲周末前各地天氣持續寒冷。（圖／記者林敬旻攝）

今日各地雲量偏多，西半部雲多降雨機率低，北部、東半部、中部山區有零星短暫雨，下半天開始水氣減少，今晚到明天西半部天氣放晴，北部尤其是北海岸及大台北、東半部有短暫雨。因中高層水氣較少，高山地區降雪機率低。

今晨是冷氣團最強的時刻，明後天雖然溫度略升，但依然是寒冷天氣，且明天還會有一波冷空氣補充下來，周五清晨會再有明顯低溫，周末冷氣團減弱回暖，下周一又有東北季風影響，天氣會比周末轉涼，不過不會像現在這麼寒冷。

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