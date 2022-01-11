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強烈冷氣團襲台！4天急凍探8℃「最冷時刻曝」　一圖看各地低溫

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,冬衣,口罩,流感,防疫,過馬路,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲冷空氣南下，各地溫度明顯下降。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

今天（11日）冷空氣南下影響，各地溫度明顯下降。中央氣象局表示，今晚至明（12日）晨是這波冷空氣強度最強的時候，其中在台南以北、東北部、東部及金門、馬祖都容易有局部8至10度左右低溫出現，直到這周六、下周日（15日、16日）冷氣團減弱，各地白天氣溫才會稍回升，提醒民眾做好禦寒保暖準備。

氣象局指出，今晚明晨是這波冷空氣最冷的時候，台南以北及宜蘭普遍只有11、12度，其他地區也只有13至15度，局部地區溫度會再更低一些，也會有10度以下的低溫出現，其中新竹以北有持續10度左右氣溫發生的機率，各地都可以明顯感受到寒意，而白天高溫方面，北台灣預估15度左右，其他地區18到21度。

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▼一圖看各地低溫。（圖／氣象局）

▲一圖看各地低溫。（圖／氣象局）

氣象局預測今晚至明晨各地低溫如下：

北部：8-13度
中部：9-14度
南部：10-18度

宜蘭：8-13度
花蓮：9-14度
臺東：11-16度

馬祖：7-10度
金門：10-12度
澎湖：14-16度

氣象局透露，周四、周五（13日、14日）中部以北及東北部天氣都偏冷，其他地區早晚亦冷，請做好保暖禦寒的措施，預估低溫各地大約11至14度，沿海空曠地區及近山區的平地、河谷氣溫可能會更低一些，周六、下周日（15日、16日）冷氣團減弱，各地早晚仍較涼，白天氣溫稍回升。

▲入冬後冷氣團南下，北部地區降溫明顯，民眾出門皆增添衣物保暖。（圖／記者林敬旻攝）

▲周六、下周日冷氣團減弱，白天氣溫稍回升。（圖／記者林敬旻攝）

水氣方面，周四強冷空氣影響的期間，迎風面桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，中部以北山區偶有零星雨，其他地方為多雲到晴的天氣；周五水氣再減少僅剩大台北山區及東半部地區有局部短暫雨，其他地方為多雲到晴；周六、下周日（15日、16日）中層水氣稍增，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局提醒，下周一（17日）鋒面通過及東北季風增強，下周二（18日）東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。到了19日至21日，受東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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