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「雲街」現身今晨9.4℃！台北12.1度入冬新低　下波冷空氣時間曝

（圖／氣象局）

▲吳德榮說，今晨真實色雲圖顯示，東海有強冷空氣流經洋面產生的雲街（cloud street）。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

17縣市持續「低溫特報」！中央氣象局觀測，今天（12日）清晨全台最低溫出現在苗栗縣三灣的9.2度。氣象專家吳德榮提醒，周四、周五台南以北縣市清晨仍有8至10度的平地最低氣溫；下周一、下周二另一波冷空氣逐漸南下，迎風面北、東轉雨。

►今晨至上午低溫區域：

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【橙色燈號（非常寒冷）】
基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】
新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼17縣市低溫特報。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局預報員官欣平接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今到周五接近強烈冷氣團的冷空氣影響，周二晚到今晨是最冷時間點，台北站12.1度創入冬新低溫；今晚到周四晨，北部低溫仍僅12、13度，中部12度，南部14度，花東15、16度，由於水氣較少，西半部可能有輻射冷卻作用，低溫和今晨差不多。

官欣平說，今北部一整天高溫15、16度，中部22度，花東17、18度，南部接近高屏還有24度；雨區部分，今到周五主要桃園以北和東半部偶有小雨。

▼今晨5時溫度分布圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

官欣平表示，周六、周日冷空氣減弱，高低溫回升，北部低溫14、15度，高溫來到20度出頭，降雨以北部、東半部為主；下周一鋒面通過、東北季風增強，下周二東北季風影響，北部、東半部較易降雨，若水氣較多時，延伸到中南部偏山區。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨真實色雲圖顯示，東海有強冷空氣流經洋面產生的雲街（cloud street）；最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，強冷空氣影響至周六晨，期間強度略有起伏，今日白天略減弱，周四再稍增強。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

吳德榮分析，今苗栗以北及東半部偶有零星短暫降雨，北台雲多、白天偏冷，中南部陽光下舒適，各地早晚皆寒冷；各地區氣溫：北部10至15度，中部10至22度，南部11至25，東部11至23度。

吳德榮指出，周四大氣漸轉乾，北部雲量逐漸減少，中南部晴朗，東半部偶有零星短暫降雨的機率，周五各地大都晴朗；周四、周五白天在陽光下或不覺冷，夜間因「強輻射冷卻」加成，早晚氣溫很低，台南以北縣市清晨仍有8至10度的平地最低氣溫，夜間極寒冷，應注意保暖及防寒。

吳德榮說，周六白天至周日冷空氣減弱，氣溫明顯回升，西晴、東偶局部短暫雨；下周一、下周二另一波冷空氣逐漸南下，迎風面北、東轉雨，氣溫下降，各國模式模擬冷空氣有強有弱，且皆在調整中，應繼續觀察。

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