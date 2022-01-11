因應omicron變種病毒傳播　台南校園全面加強防疫措施

▲台南市教育局宣布11日起各校戶外教育活動暫緩跨縣市移動，啟動停課不停學、強化自主健康管理增加體溫量測次數、鼓勵教師儘速施打第三劑等，全面防護校園師生安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國內疫情受omicron 變種病毒傳播再現本土個案，疫情警戒二級至1月24日，台南市各級學校適逢學期末，市長黃偉哲特別責成教育局全面盤點校園防疫措施，教育局宣布11日起各校戶外教育活動暫緩跨縣市移動，啟動停課不停學、強化自主健康管理增加體溫量測次數、鼓勵教師儘速施打第三劑等，全面防護校園師生安全。

教育局鄭新輝表示，有鑑於國內新冠肺炎疫情升溫，為確保學生戶外教育之安全、讓家長放心，宣布全市所屬各級學校戶外教學活動範圍，以南市內為原則，暫緩跨外縣市移動，直至疫情舒緩為止。惟為考量已完成規劃於2022年1月底前實施跨縣市戶外教育（含畢業旅行）學校之需求，各該學校得在徵詢家長意見、評估辦理地點的安全性並落實各項防疫作為後，自主決定是否辦理跨縣市活動。針對寒假開始的學生輔導及營隊活動，則維持以實體活動為原則，惟中央疫情指揮中心若宣布疫情警戒提升至第三級，將請學校取消活動並辦理退費。

鄭新輝局長進一步表示，台南市停課標準部分，仍維持比中央更為嚴謹，包括班級內有1名教師或學生被衛生單位匡列疑似個案時，該班級停課2日、全校停課1日；班級內有1名教師或學生確診時，該班停課14日、全校停課3日；該校2名教師或學生確診時，全校停課14日。此外各校仍可啟動預防性停課措施，即學生同住家人如經衛生單位匡列，但該學生未受匡列，則同意給予學生防疫假停課兩日，等候家人篩檢結果，降低可能傳染風險。

鄭新輝局長特別強調，教育局延續先前停課不停學各項工作，確保學生學習權益，尤其低年級學生須由家長陪同學習者，應採用家長最為便捷之線上學習方式，以達到停課不停學之目標。此外，各校在本週前全面盤點載具數量，寒假前完成線上學習模擬演練，以確保學生受匡列或預防性停課時，仍可在家與班級師生進行同步線上學習，確保受教權益無損；也會加強校園全面清消，阻絕可能傳染途徑，以最嚴謹的態度面對校園緊急案例。

教育局資訊中心表示，針對學生借用載具及網卡之需求，已規劃6大分區12校進行調度，學生如有需求，學校可直接通知各分區負責學校協助。目前4G sim卡6341張、4G分享器733台、平板電腦392台，另教育部補助購置3600顆視訊鏡頭亦將於近期發送分區提供學校使用。

教育局也説，全面要求各校加強防疫措施，包含在校期間除飲食外，應全程佩戴口罩並維持社交距離，恢復入校前及下午上課前應量測體溫，落實健康監控；各校應加強落實入校各項防疫措施，並隨時視疫情狀況因應調整。另外，台南市各高國中學生於本週五將完成全面施打疫苗，教育局亦提醒台南市各級學校、幼兒園、補習班及課照中心教師，如符合第三劑資格者應儘快完成，提升保護力。

同時呼籲民眾配合校園門禁管制，學生在校期間非必要不入校，降低傳染風險，課後校園開放時間進入校園亦應落實實聯制並全程佩戴口罩，保持社交距離，市民共同合作保障學生健康安全，創造安心學習的校園。