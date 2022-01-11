Omicron太強　專家：一個外科口罩擋不住「建議戴N95」

▲ 美國專家認為，佩戴N95口罩才能抗Omicron。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

Omicron變異株導致美國確診數節節攀升，10日創下單日138萬例的驚人紀錄。專家警告，只戴一個布口罩或外科口罩不足以抵擋Omicron，應該改戴N95口罩，或是使用布口罩加外科口罩。

加州大學舊金山分校健康中心傳染病專家甘地（Monica Gandhi）表示，面對傳染性極強的Omicron，「只戴一個布口罩或外科口罩，起不了什麼作用」，若不想暴露在任何風險中，就必須選擇對的口罩，「如果人在一家商店裡，我絕對會使用N95口罩」，或是在中國、南韓及歐洲通過認證的同等級口罩，分別為KN95、KF94及FFP2。

若無法取得這些口罩，甘地則表示，可以佩戴二個口罩，確保將布口罩緊緊戴在外科口罩外面，使外科口罩更加貼合臉部，因為外科口罩的多層且不規則構造使其比均勻編織的布口罩更能阻擋粒子。也有研究證明，戴二個口罩可阻擋的病毒與N95口罩一樣多，且更為舒適。

至於孩童，甘地則表示，KF94在同等級的口罩中較為舒適，但並非所有孩童都能忍受，若真的感到不適，戴外科口罩也無妨，「舒服最重要。」

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