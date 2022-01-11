快訊／台南KTV晚間起火！3樓鐵皮屋竄白煙　3人受困緊急疏散

記者柯振中、林悅／台南報導

台南市南區11日晚間傳出火警，體育路43巷口一處KTV的3樓7點16分因不明原因起火，冒出大量濃煙、並有明顯火光出現。消防人員接獲報案，立刻前往現場搶救、對附近民宅進行防護、協助疏散3位脫困民眾，目前仍在搶救當中。

▲台南KTV火警。（圖／記者林悅翻攝）



據了解，起火地點一樓是餐廳，二、三樓則是KTV，起火當下KTV還沒營業，樓下餐廳發現火警後，也已經立刻疏散顧客。目前救援工作正在進行當中，詳細起火原因仍待釐清。

▲▼台南KTV火警。（圖／記者林悅翻攝）

