　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台南KTV晚間起火！3樓鐵皮屋竄白煙　3人受困緊急疏散

記者柯振中、林悅／台南報導

台南市南區11日晚間傳出火警，體育路43巷口一處KTV的3樓7點16分因不明原因起火，冒出大量濃煙、並有明顯火光出現。消防人員接獲報案，立刻前往現場搶救、對附近民宅進行防護、協助疏散3位脫困民眾，目前仍在搶救當中。

▲▼台南KTV火警。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南KTV火警。（圖／記者林悅翻攝）

據了解，起火地點一樓是餐廳，二、三樓則是KTV，起火當下KTV還沒營業，樓下餐廳發現火警後，也已經立刻疏散顧客。目前救援工作正在進行當中，詳細起火原因仍待釐清。

▲▼台南KTV火警。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼台南KTV火警。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼台南KTV火警。（圖／記者林悅翻攝）

►三峽大板根這樣玩最划算

ET快訊
前立委墜樓、F16墜海、3Q哥摔車！專家曝今「巧合6個1」磁
F-16V墜海疑點！飛官「緊按無線電」阻斷通話　空軍：不正常
躲房間性侵女秘書還怪她「太漂亮」　工運大老判賠43萬
默沙東新冠口服藥通過EUA審查！最快抵台時間曝光
天堂W 2千萬課長帳號遭鎖　原因曝光他氣瘋：花2億跨海告你
愛挖耳朵恐致癌！名醫警告3下場　用棉花棒、指甲摳都錯了
南韓39層高樓突坍塌　6人失聯、10車被埋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

失聯飛官陳奕是「空軍暖男」…學長墜機殉職　他幫送母親節卡片

快訊／台南KTV晚間起火！3樓鐵皮屋竄白煙　3人受困緊急疏散

躲房間性侵女秘書還怪她「太漂亮」　工運大老賴萬枝判賠43萬餘

公園阿伯玩撲克牌變賭博　賭到忘記回家吃午飯被警當場抓包

士檢開鍘！從嚴審核易科罰金　4人酒駕16次都得入獄服刑

上尉陳奕墜海失聯！伯父「昨天還見面」淚喊：才跟我說要回去上班

F-16V墜海處有油汙！國防部屏東急調定翼機　投照明彈撤夜搜救

F16V失聯！他還原現場「疑投彈時俯衝墜海」：當時就聽到聲音

水泥洩滿地！北市路口「陷阱」害騎士連環摔　警調監視器追凶

F-16V墜海現場曝！陸海空齊出鎖定消失光點　全力搜救失聯飛官　

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

周興哲驚喜站台周予天..秒轉身：先走了　狠吐槽他露肌寫真「看了不舒服」XD

3歲萌妹生日禮想戴媽耳環　露淡定臉打耳洞：偶就勇敢

看好淡水發展！香蕉購入第2間房　留在家鄉繼續打拚：為未來增值

只用單手！日本爸連續舉兒3年 13KG超穩舉起：想記錄孩子成長

失聯飛官陳奕是「空軍暖男」…學長墜機殉職　他幫送母親節卡片

快訊／台南KTV晚間起火！3樓鐵皮屋竄白煙　3人受困緊急疏散

躲房間性侵女秘書還怪她「太漂亮」　工運大老賴萬枝判賠43萬餘

公園阿伯玩撲克牌變賭博　賭到忘記回家吃午飯被警當場抓包

士檢開鍘！從嚴審核易科罰金　4人酒駕16次都得入獄服刑

上尉陳奕墜海失聯！伯父「昨天還見面」淚喊：才跟我說要回去上班

F-16V墜海處有油汙！國防部屏東急調定翼機　投照明彈撤夜搜救

F16V失聯！他還原現場「疑投彈時俯衝墜海」：當時就聽到聲音

水泥洩滿地！北市路口「陷阱」害騎士連環摔　警調監視器追凶

F-16V墜海現場曝！陸海空齊出鎖定消失光點　全力搜救失聯飛官　

《噩兆》票房擠前十！初版「挖眼球」列限制級導演盼推一刀未剪版

初戀女友「鍋貼買成水餃」！他怒提分手　網見照片傻了：背景好大

台北榮總院長確定了！副院長陳威明16日正式接任

又被臉書網友惹毛！宛宛兒受不了了「每次都有雞掰人」：憑什麼？

「落日飛車主唱」與美國歌手一見如故　徹骨苦戀化養分推愛情新曲

「出口商救星」　美國西南岸航線以星航運年前派加班船、海洋聯盟增班

學弟林子豪給建議　羅暐捷不想被投捕牽著走

粿粿、波波曝啦啦隊內幕　雨延賽沒薪水...跨日賽累到靈魂出竅

7隻貪吃毛身影「爆跳討食」　門一開直奔狂嗑...網笑問：餓幾天？

年收入只剩10萬！　男歌手180cm暴瘦剩58kg：我還能再發片嗎

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

社會熱門新聞

龐建國凌晨4點3度傳「不公不義台灣，我生不如死」

國民黨前立委墜樓亡！「妻在家」警通知才知死訊

即／國民黨前立委龐建國墜樓身亡

不是你啦！員警喊「全部趴下」寵物萌狗跟毒蟲主人一起趴地

大學生出遊返家遭輾爆頭　同學嚇傻

快訊／F16V失聯！緊急搜救上尉飛官

現主時！連千毅恐嚇網友遭起訴

一家10口擠破屋遭蛇擾　遭爆擁「千坪土地」

驚悚畫面曝！高雄男高速轉彎自撞路樹　撞破車窗彈飛慘死

3女裸屍遭丟包北市鬧區　侯友宜直指凶手職業

獨／孕妻下身赤裸陳屍摩鐵　相驗結果出爐

年輕人穿單薄衣物衝武嶺　警找到發抖失溫的他

辣妹壞壞一次2500元！老司機上門看到他秒軟

吳姍儒婚前驚爆收死亡威脅　男留言「我要殺了妳」

更多熱門

相關新聞

台南柳營凌晨男女當街爭吵南警介入調解

台南柳營凌晨男女當街爭吵南警介入調解

台南市柳營區156線果毅路段，11日凌晨傳出1對男女當街爭吵，新營分局警方據報火速派員馳抵，介入約制情緒激動的黃姓男子，初步了解，黃男與阮姓女子係情侶關係，雙方因分手問題發生激烈爭吵，因阮女不提家暴告訴，警方只好依規定通報家庭暴力防治中心查處。

台南獲職業安全衛生績效評核良等獎

台南獲職業安全衛生績效評核良等獎

黃偉哲力推希望家園　台南做工行善團樂助南投女童圓安居夢

黃偉哲力推希望家園　台南做工行善團樂助南投女童圓安居夢

屏東潮州農地竄火苗　警+熱心民眾立即撲滅

屏東潮州農地竄火苗　警+熱心民眾立即撲滅

尾牙續攤大亂鬥　苗栗2幫人馬KTV互毆

尾牙續攤大亂鬥　苗栗2幫人馬KTV互毆

關鍵字：

台南火警KTV

讀者迴響

熱門新聞

快訊／龐建國墜樓身亡！臉書「最後貼文」曝光

賴薇如「證據備齊」開戰了！

確診者一家3天2夜高雄行！萬豪酒店回應了

過年前「最後天赦日」！111/1/11磁場超強　專家曝轉運8吉時

龐建國驚傳已罹癌　凌晨傳「12字尋死訊息」學生嚇傻

桃園市國小提早一周放寒假

龐建國凌晨4點3度傳「不公不義台灣，我生不如死」

《華燈》花子坐牢全為他！

即／確診者跨年3天遊高雄！4處足跡曝光

張庭林瑞陽玩完了！陸官方震怒「出動400官員查辦」

他不姓楊！但一報名大家都叫「楊先生」　取貨單秒懂原因

他脫鞋換燈泡　黑狗聞完衝去嘔吐

《木曜》跨年出包再爆內幕！

快訊／疫情燒去高雄了！桃園確診者「入住飯店」

妻認孩子別人的　衰男離婚後原諒

更多

最夯影音

更多
隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧
楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面