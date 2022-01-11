台南柳營凌晨男女當街爭吵　南警迅速介入調解消弭紛爭

▲台南市柳營區156線果毅路段，11日凌晨傳出1對男女當街爭吵，新營分局警方據報火速派員馳抵，介入約制調解，消弭一場紛爭。（圖／翻攝自社會事新聞群，下同）

記者林悅／台南報導

台南市柳營區156線果毅路段，11日凌晨傳出1對男女當街爭吵，新營分局警方據報火速派員馳抵，介入約制情緒激動的黃姓男子，初步了解，黃男與阮姓女子係情侶關係，雙方因分手問題發生激烈爭吵，因阮女不提家暴告訴，警方只好依規定通報家庭暴力防治中心查處。

台南市警新營分局指出，11日凌晨0時56分獲報，柳營區156線果毅路段有女子需要協助，員警獲報馳赴現場發現，1名外籍女子與男子因欲分手發生爭執，當場男子情緒激動，警員即以雙手扣住黃姓男子身體，避免黃女出現傷害舉動，並好言相勸安撫黃姓男子情緒，另方面通知阮女友人，協助該女前往安全處所。待阮女安全離開現場，員警即將黃男帶回派出所，並予以口頭告誡約制，勸導切勿再生事端。

警方在現場並未發現有暴力情事，現場聚集民眾為雙方親友在場調停，阮女當場向警方表示不提告訴及申請保護令，惟為保護當事人，新營分局仍依規定通報台南市家庭暴力防治中心查處。

新營分局分局長斯儀仙提醒大家面對家暴事件，輿論乃至於整個社會形塑的氛圍，會直接影響到被害人對外求救的意願與信心。所以，大家千萬不要對身邊的家暴冷漠，更不要小看自己的一份力量，尤其當類似事件發生時，無論如何都不要為加害人找藉口，更不應該在被害人身上找原因。一定要同聲譴責暴力，並對被害人張開溫暖與接納的雙手，共同成為終結家庭暴力的守門人。