台獨大老蔡丁貴確診住院！疑飛機上感染　曾赴美打2劑BNT

▲蔡丁貴。（圖／ETtoday資料照）



記者黃巈禾／台北報導

台獨大老、自由台灣黨創黨主席蔡老貴11日表示，9日抵達桃園國際機場後到防疫旅館，一覺醒來，頭昏沉、身體溫熱，今天早上接獲通知確診。

蔡丁貴表示，9日抵達桃園國際機場後，採檢唾液，再搭防疫計程車到防疫旅館，一覺醒來，感到頭有一點昏沉，身體感到稍微溫熱，懷疑自己是不是在飛機上受到感染了，心情不免沈重起來，果然，今天早上的第一通電話通知他「中了大獎，陽性」，太太沒被通知應該是陰性。

蔡丁貴指出，目前被送到台北醫學大學附設醫院接受治療，要住14天，若治療成功，再回家自主管理一個星期，病房只有他一個人，抽氣過濾的馬達很吵，要戴耳塞，還好護理師都很有愛心與耐心，免除了心理上的不安，忙了一個早上，完成轉診入住醫院，錯過了午餐，到現在肚子咕咕叫，要等到晚餐才有東西吃，「希望一切平安！希望大家都平安！真的是，一關過了又一關，關關難過關關過！」

先前國產疫苗討論度高，高端宣布疫苗二期臨床結果如符合預期，將加速執行符合國際規範的三期臨床試驗，以取得國際認證為目標，當時蔡丁貴呼籲台灣人參加國產疫苗三期臨床實驗，不過他強調自己無法參加，因為自已在美國打過輝瑞疫苗。

▼蔡丁貴自爆確診。（圖／翻攝蔡丁貴臉書）

