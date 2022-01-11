F-16V墜海疑點！失聯飛官「緊按無線電」阻斷通話　空軍：很不正常

記者趙蔡州／綜合報導

空軍嘉義基地一架F-16V戰機今日（11日）進行訓練時意外墜海，上尉飛行官陳奕至今下落不明。空軍司令部11日晚間表示，事發時被友機全程目擊，戰機以大角度向下高速墜海，飛行員沒有跳傘，由於飛行員全程按住無線電通話鍵，導致空地都無法接收其通話，這一點相當不正常，將持續展開搜救調查。

空軍司令部督察長柳惠千表示，戰機11日下午2時54分自嘉義基地起飛，當時天氣良好、能見度不錯，靶場飛行官都有看飛機，但在執行大角度對地攻擊的科目過程中，戰機卻以大角度向下高速墜海，沒有看到人員跳傘，但不排除任何可能，有一線希望都會進行搜救。

▲空軍一架F-16V戰機墜海，飛行官至今仍失聯。（示意圖／記者林敬旻攝）

柳惠千指出，事發過程前後，基地與各單位均未接到失事戰機的無線電通話，飛行員在過程中沒有做任何無線電的呼叫，研判應該是飛行員全程按住了無線電通話鍵，這一點很不正常，沒有一個飛行員會做這樣的動作，將持續搜救並進行調查。

針對空軍F-16V墜海意外，總統府發言人張惇涵11日下午表示，空軍目前已成立應變中心，各單位正在進行搜救中，總統蔡英文指示救援優先，全力進行搜救，並進一步釐清事故原因，期盼全體國人為搜救人員加油，希望能夠有好消息傳來。

▼國防部11日晚間投照明彈，持續在失事海域展開搜索。（圖／呂文正提供）