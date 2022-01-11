　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

F-16V墜海疑點！失聯飛官「緊按無線電」阻斷通話　空軍：很不正常

記者趙蔡州／綜合報導

空軍嘉義基地一架F-16V戰機今日（11日）進行訓練時意外墜海，上尉飛行官陳奕至今下落不明。空軍司令部11日晚間表示，事發時被友機全程目擊，戰機以大角度向下高速墜海，飛行員沒有跳傘，由於飛行員全程按住無線電通話鍵，導致空地都無法接收其通話，這一點相當不正常，將持續展開搜救調查。

空軍司令部督察長柳惠千表示，戰機11日下午2時54分自嘉義基地起飛，當時天氣良好、能見度不錯，靶場飛行官都有看飛機，但在執行大角度對地攻擊的科目過程中，戰機卻以大角度向下高速墜海，沒有看到人員跳傘，但不排除任何可能，有一線希望都會進行搜救。

▲國軍111年春節加強戰備，實施F16V緊急起飛作業。（圖／記者林敬旻攝）

▲空軍一架F-16V戰機墜海，飛行官至今仍失聯。（示意圖／記者林敬旻攝）

柳惠千指出，事發過程前後，基地與各單位均未接到失事戰機的無線電通話，飛行員在過程中沒有做任何無線電的呼叫，研判應該是飛行員全程按住了無線電通話鍵，這一點很不正常，沒有一個飛行員會做這樣的動作，將持續搜救並進行調查。

針對空軍F-16V墜海意外，總統府發言人張惇涵11日下午表示，空軍目前已成立應變中心，各單位正在進行搜救中，總統蔡英文指示救援優先，全力進行搜救，並進一步釐清事故原因，期盼全體國人為搜救人員加油，希望能夠有好消息傳來。

▼國防部11日晚間投照明彈，持續在失事海域展開搜索。（圖／呂文正提供）

▲▼夜間救援現場！ 投擲照明彈海陸空徹夜搜尋 F-16V墜海救援難度高。（圖／呂文正提供）

►三峽大板根這樣玩最划算

ET快訊
伴娘「2／3南半球」被擠爆！彎腰拉裙「震撼上帝視角」掀暴動
前立委墜樓、F16墜海、3Q哥摔車！專家曝今「巧合6個1」磁
F-16V墜海疑點！飛官「緊按無線電」阻斷通話　空軍：不正常
躲房間性侵女秘書還怪她「太漂亮」　工運大老判賠43萬
默沙東新冠口服藥通過EUA審查！最快抵台時間曝光
天堂W 2千萬課長帳號遭鎖　原因曝光他氣瘋：花2億跨海告你
愛挖耳朵恐致癌！名醫警告3下場　用棉花棒、指甲摳都錯了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

F-16V墜海疑點！失聯飛官「緊按無線電」阻斷通話　空軍：很不正常

四叉貓分析「被罷免者」生存密碼　黃捷符合所有存活條件

黃暐瀚批朱立倫輸到呆掉　「反而是江啟臣做了主席該做的事」

被抹金門顏家！陳志龍打臉曝真相：港務處已多付廠商3億多元

陳柏惟吉普車謝票跌落送醫　林錫耀透過林靜儀表達關心

陳柏惟謝票出事了！　藍營女戰神分享「上車經驗」要做好自我保護

F-16V執行對地炸射訓練　飛行員需「機腹朝天」難度高

快訊／F-16V墜落海域「投照明彈」　陸海空徹夜搜救28歲失聯飛官

F-16V失聯、飛官陳奕下落不明　空軍：海象不佳增加救援難度

快訊／靶場值星官全程目睹F-16V墜海　空軍：沒看到人員跳傘

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

周興哲驚喜站台周予天..秒轉身：先走了　狠吐槽他露肌寫真「看了不舒服」XD

3歲萌妹生日禮想戴媽耳環　露淡定臉打耳洞：偶就勇敢

看好淡水發展！香蕉購入第2間房　留在家鄉繼續打拚：為未來增值

只用單手！日本爸連續舉兒3年 13KG超穩舉起：想記錄孩子成長

F-16V墜海疑點！失聯飛官「緊按無線電」阻斷通話　空軍：很不正常

四叉貓分析「被罷免者」生存密碼　黃捷符合所有存活條件

黃暐瀚批朱立倫輸到呆掉　「反而是江啟臣做了主席該做的事」

被抹金門顏家！陳志龍打臉曝真相：港務處已多付廠商3億多元

陳柏惟吉普車謝票跌落送醫　林錫耀透過林靜儀表達關心

陳柏惟謝票出事了！　藍營女戰神分享「上車經驗」要做好自我保護

F-16V執行對地炸射訓練　飛行員需「機腹朝天」難度高

快訊／F-16V墜落海域「投照明彈」　陸海空徹夜搜救28歲失聯飛官

F-16V失聯、飛官陳奕下落不明　空軍：海象不佳增加救援難度

快訊／靶場值星官全程目睹F-16V墜海　空軍：沒看到人員跳傘

《噩兆》票房擠前十！初版「挖眼球」列限制級導演盼推一刀未剪版

初戀女友「鍋貼買成水餃」！他怒提分手　網見照片傻了：背景好大

台北榮總院長確定了！副院長陳威明16日正式接任

又被臉書網友惹毛！宛宛兒受不了了「每次都有雞掰人」：憑什麼？

「落日飛車主唱」與美國歌手一見如故　徹骨苦戀化養分推愛情新曲

「出口商救星」　美國西南岸航線以星航運年前派加班船、海洋聯盟增班

學弟林子豪給建議　羅暐捷不想被投捕牽著走

粿粿、波波曝啦啦隊內幕　雨延賽沒薪水...跨日賽累到靈魂出竅

7隻貪吃毛身影「爆跳討食」　門一開直奔狂嗑...網笑問：餓幾天？

年收入只剩10萬！　男歌手180cm暴瘦剩58kg：我還能再發片嗎

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

政治熱門新聞

快訊／中興醫院2染疫護理師足跡曝光　711、全聯、路易莎

相愛32年天人永隔　龐建國「戀上主播」專情到老

快訊／陳柏惟「從宣傳車上摔落」緊急送醫

快訊／中興醫院護理師、男友住「三重、永和」　新北急匡8人採檢

摔車畫面曝！3Q陳柏惟「謝票仰倒」慘跌地

快訊／北市3本土！中興醫院2位女護理師、男友確診　86人採檢出爐

北市確診護理師、男友足跡曝光！曾去中山區居酒屋　信義餐酒館工作

快訊／有確診者足跡！　北市信義區一蘭拉麵本館今暫停營業

快訊／北市聯醫確診女護理師子女讀大同區某國小

顏寬恒謝完票　指「她」是真正打贏選舉的人

LIVE／北市聯合醫院疑醫護確診　柯文哲親上火線回應

快訊／確診護理師足跡再+1　薑母鴨店待3小時

吉普車上「謝票仰倒」慘跌地緊急送醫　陳柏惟親曝狀況

教召注意！實施「全程野宿」　14天睡帳篷野炊、不能叫外送

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／龐建國墜樓身亡！臉書「最後貼文」曝光

賴薇如「證據備齊」開戰了！

確診者一家3天2夜高雄行！萬豪酒店回應了

過年前「最後天赦日」！111/1/11磁場超強　專家曝轉運8吉時

龐建國驚傳已罹癌　凌晨傳「12字尋死訊息」學生嚇傻

桃園市國小提早一周放寒假

龐建國凌晨4點3度傳「不公不義台灣，我生不如死」

《華燈》花子坐牢全為他！

即／確診者跨年3天遊高雄！4處足跡曝光

張庭林瑞陽玩完了！陸官方震怒「出動400官員查辦」

他不姓楊！但一報名大家都叫「楊先生」　取貨單秒懂原因

他脫鞋換燈泡　黑狗聞完衝去嘔吐

《木曜》跨年出包再爆內幕！

快訊／疫情燒去高雄了！桃園確診者「入住飯店」

妻認孩子別人的　衰男離婚後原諒

更多

最夯影音

更多
隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧
楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面