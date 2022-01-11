失聯飛官陳奕是「空軍暖男」…學長墜機殉職　他幫送母親節卡片

▲陳奕在同儕眼中有著暖男形象。（圖／翻攝自臉書）



記者柯振中／綜合報導

空軍嘉義基地一架F-16單座戰機11日下午執行訓練任務，下午3點26分在靶場周邊光點消失，上尉飛官陳奕至今下落不明。陳奕在部隊中形象良好，2014年中校飛官莊倍源殉職，他身為學弟，也在母親節當天送卡片給莊倍源的母親，在同袍眼中是個暖男，沒想到發生如此意外，令人感到擔憂。

陳奕11日下午2點55分執行例行訓練任務，駕駛F-16單座戰機（機號6650），從空軍所屬嘉義基地起飛，沒想到下午3點26分時，戰機光點在水溪靶場周邊消失，陳奕也因此下落不明。

空軍司令部接獲消息，立刻成立專案小組、啟動相關程序，展開搜救行動。事件發生當下，有民眾目睹，戰機在鰲鼓溼地北堤西側墜入海面，國防部緊急派出2架直升機搜救、海巡署也派出一艘艦艇在海面搜救，警消、海委會岸巡人員、嘉義救難協會人員則在岸邊搜救。

▼失聯飛官陳奕基本資料。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）



直升機出勤搜救，發現墜海處有大片油污，正在上空滯留監看現場狀況，還有一架C-130定翼機下午5點40分從屏東基地起飛，前往現場投擲照明彈，所有單位將徹夜搜救，把握黃金72小時。

過去空軍曾在臉書上介紹陳奕，當時陳奕是空軍官校航空太空工程學系大四的學生，因為想飛而加入空軍，經歷了入伍訓練、官校新生月，漸漸清楚未來的身份，學習過程中曾擔任實習幹部，了解到領導是名學問，因此每天叮囑自我，能力越大、責任越大，做好自己才有資格領導他人。

▼陳奕的伯父感到相當難過。（圖／記者高堂堯翻攝）



陳奕的伯父得知墜機意外，感到相當痛苦，孩子平時很乖，2人10日才見面，「他昨天看到我時，還很有精神的跟我說他要回去上班了…結果」，沒想到竟然發生意外，讓陳伯父難過落淚。

陳奕在軍中形象良好，2014年中校飛官莊倍源墜機殉職，陳奕身為莊的學弟，在母親節當天，跟著中興高中的學生，送卡片給莊母，在同袍眼中是個暖男，沒想到執行飛行任務發生意外，令人相當錯愕，盼望著好消息出現。