黃暐瀚稱記者會這件事讓他「牙起來」　「朱立倫再無能力領導藍軍！」

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

台中中二選區補選、立委林昶佐罷免案9日投票，中二選區由綠營候選人林靜儀勝出，罷免案也確定未達門檻，藍營支持者怒轟黨主席朱立倫神隱，更要「朱下韓上」，對此，資深媒體人黃暐瀚批評，此次敗仗對藍營來說是三輸，「朱主席昨晚的惡意缺席，將令他再無能力領導藍軍！」

中二敗選、罷免確定未通過後，朱立倫未出席記者會，而是由文傳會主委凌濤出面說明。凌濤表示，過去三個月，我們承接了罷免案、公投案、補選案，這些過去的框架與任務，但這些任務到今天到此為止，明天開始，全黨共同為2022大選努力。「承接任務」的說法，也被外界質疑是將責任甩給前任黨主席江啟臣。

黃暐瀚指出，藍營此次敗仗是三輸，「輸公投、輸罷免、輸補選」，還有「輸台北、輸台中、輸態度」。黃表示，昨快六點時，看到國民黨發出簡訊通知，說晚間18：15分的記者會，由文傳會主委凌濤主持，朱立倫不出面，「我突然牙起來。好歹是一場立委補選的結果，主席落跑，這算什麼？」

對於凌濤的記者會內容，黃暐瀚痛批，這更是黑人問號，先是強調朱立倫上任三個月滿四天，又說承接了之前的政治框架，「講白了，凌濤是要告訴大家，雖然北中雙輸，但與朱主席基本無關。就真的這麼怕輸？這麼愛切割？這麼會計算？」

黃暐瀚也對凌濤、朱立倫提出三點質疑：

1、10／23陳柏惟罷免案通過當晚，朱立倫出來開記者幹嘛，「又不是你提的罷免，與你何干？」

2、陳柏惟罷免之後，朱立倫下台中徵召顏寬恒參選，「那天朱去幹嘛？請凌濤去就好了啊！」

3、台北市罷免林昶佐，國民黨也說與黨無關。既然無關，朱立倫為什麼會打電話給鍾小平慰問，還跟他說雖敗猶榮，「這又不是國民黨提出的罷免案，與黨何干？」

黃暐瀚表示，選舉輸贏乃兵家常事，2018年民進黨大輸220萬票，2020年照樣贏回265萬票。輸不是問題；問題是輸掉了態度，「朱主席昨晚的惡意缺席，將令他再無能力領導藍軍！所謂三輸，等在前頭的，還有2022跟2024。」

其他人也看了這些新聞...

►林昶佐守住中正萬華區 關鍵投票率曝光、票數差距一次看

►罷昶失敗！鍾小平：我盡力了 國民黨北市黨部領導力「要再加強」

►「人民怒吼已讓國家機器畏懼」 國民黨：民意將在2024再次起身

更多林昶佐相關新聞...

►林昶佐、林靜儀雙贏 黃捷：國民黨咎由自取、被台灣人唾棄

►蔡英文3連勝考驗才開始 3天後啟動2022佈局年後首波提名

►罷昶陣營陷入多頭馬車 林昶佐靠「總統牌」保住立委席次

