社會 社會焦點 保障人權

花蓮男持有槍械被盯上！海巡聯警攻堅突擊　起獲獵槍+改造工具

▲專案小組持花蓮地方法院核發之搜索票攻堅搜索呂男住處。（圖／花蓮岸巡隊提供，下同）

專案小組持花蓮地方法院核發之搜索票攻堅搜索呂男住處。（圖／花蓮岸巡隊提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

海巡署偵防分署花蓮查緝隊去年11月5日會同海巡署艦隊分署花蓮海巡隊、東部分署第一二岸巡隊、偵搜犬區隊及桃園市政府警察局大園分局、臺中港務警察總隊及花蓮縣政府警察局花蓮分局等單位共同執行查緝，於花蓮縣執行查緝行動，查獲火藥式槍枝乙把及改造工具等，成果豐碩，有效遏止犯罪；全案依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》移送花蓮地檢署偵辦。

出動偵搜犬查緝毒品。

出動偵搜犬查緝毒品。

花蓮岸巡隊去年接獲花蓮縣地區一名呂姓男子持有槍械毒品等不法情資，經報請花蓮地方檢察署孝股檢察官指揮偵辦，經密集調查蒐證，掌握充份事證，專案小組於去年11月5日持花蓮地方法院核發之搜索票執行搜索查緝，並協請偵搜犬區隊帶同偵搜犬協同搜索嗅聞毒品。

在呂男自小客車內搜出槍械及改造工具。

在呂男自小客車內搜出槍械及改造工具。

因本案情資顯示犯嫌持有槍械也有槍械前科，為避免查緝時發生槍枝火力衝穾，專案小組採迅雷不及掩耳的攻堅行動，最終得以迅速將犯嫌控制，後續於現場犯嫌車輛內查獲火藥獵槍1枝、喜德釘火藥3枚、鋼珠1批、改造工具等證物，但現場未查獲毒品，本案順利偵破，全案依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》移送花蓮地檢署偵辦。

呂男當場依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》移送花蓮地檢署偵辦。

呂男當場依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》移送花蓮地檢署偵辦。

花蓮岸巡隊表示，本次行動能成功偵破，歸功於各單位間的情資共享與行動配合。非法槍械危害社會安定及民眾安全甚鉅，海巡署將秉持國安、治安、平安及溯源斷根的精神，持續加強不法毒品、槍枝查緝工作，維護社會安定及保障人民生命財產安全。

為遏止槍毒氾濫及走私偷渡等犯罪，呼籲民眾如有發現不法，可撥打海巡「118」免費報案專線，共同為維護社會治安盡一份心力。
 

相關新聞

搜救飛官辛柏毅有突破！　已定位到飛機「水下相當深位置」

搜救飛官辛柏毅有突破！　已定位到飛機「水下相當深位置」

空軍飛官辛柏毅駕駛F-16V失聯超過一週，搜索行動進入關鍵打撈期，由於保存資料的黑盒子電力只能撐1個月，海委會主委管碧玲日前表示，已初步取得黑盒子的定位範圍。綠委王定宇今（15日）稍早表示，據空軍報告，已經精準定位飛機位置，在水下相當深度的位置，搜救團隊也已經尋求國外可以執行深海打撈任務的船隻和設備，「希望能夠儘速找回飛機和我們的弟兄」。

中國海警船再闖金門限制水域　海巡強勢驅離

中國海警船再闖金門限制水域　海巡強勢驅離

獨／高雄浮屍身分曝　竟是海軍士官

獨／高雄浮屍身分曝　竟是海軍士官

臺馬之星郵包藏大陸電子煙　海巡偵蒐犬嗅出

臺馬之星郵包藏大陸電子煙　海巡偵蒐犬嗅出

持續尋找辛柏毅！明日搜救規模出爐

持續尋找辛柏毅！明日搜救規模出爐

