快訊／中壢2國中明天復課！桃機6本土「關聯曝光」

記者楊淑媛、陳羿妏／桃園報導

桃機群聚感染持續擴大，今（10日）再增6例本土個案。稍早，桃園市長鄭文燦召開防疫記者會說明，6例之中1例是歌友會相關、5例則是照服員家庭、機場手推車感染區相關，並宣布中壢區2所國中明天復課，至於另一所龜山某國中正在等待採檢結果出爐，另2所國小則是停課14天到寒假。

▲桃園市長鄭文燦召開防疫記者會。（圖／翻攝鄭文燦臉書）

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鄭文燦指出，今日6例個案中，其中1例（案17487）與歌友會相關，是一名30多歲女性，歌友會確診者（案17369）家人，1/6匡列居家隔離，1/7一採陰性，1/10二採陽性，目前擴大匡列中。

5例則於跟照服員家庭、機場手推車感染區有關，其中2例都是手推車人員（案17503、案17506），是確診照服員丈夫（案17473）的同事，在機場擴大篩檢後，於1/10確診，2人Ct值分別為18.3、21.2。

1例是照服員（案17416）的兒子（案17504），是一名10歲以下男童，1/10採檢確診，Ct值18，1/9緊急採檢239人，238呈現陰性，1人陽性（案17505），Ct值25.4。案17505是案17504的補習班同學，衛生局緊急匡列採檢補習班496人，結果陸續出來當中，2人分別就讀的國小停課14天，而案17505的哥哥就讀的國中，今天也預防性停課。

另1例則是照服員（案17416）的乾妹妹（案17507），1/9居家隔離，1/10採檢確診，Ct值19，同住8人都是陰性，但個案其中一名大女兒就讀中壢某國中，因此該國中今天預防性停課一天。

不過，鄭文燦表示，目前總計中壢共2所國小停課14天到寒假，另外中壢2所國中預防停課一天，明天復課，至於龜山某國中停課，則待採檢結果出爐，再看是否要復課。

▼桃機群聚關係圖。（圖／記者楊淑媛翻攝）