記者李佳蓉／綜合報導

台灣今（10）日再增6例本土、26例境外，本土個案中包括照服員的兒子、兒子的安親班同學也染疫，另外還有歌友會確診者的家人。桃機群聚看似再擴大，前台大感染科醫師林氏璧列出3點評論「這是好事」，唯獨在社區中若突然出現與機場完全無關的任何一例，那麼即代表社區感染擴大了。

▲國外疫情嚴峻，近期境外移入確診每天都在雙位數。（示意圖／記者沈繼昌翻攝）

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今日新增6例本土中，都是由原本案例接觸者追出來的，其中1例為歌友會確診者家人，另外5人皆為機場手推車工作人員相關。前台大感染科醫師林氏璧在粉專分析，其中2名手推車人員，案17506與原本17473（照服員夫）發病都可能早在12/30；而案17504為居服員小孩，案17505則為其安親班同學，各自就讀2所小學均停課，後者哥哥就讀國中也預防性停課。

此外，案17507為居服員友人，其女兒就讀國中也預防性停課，林氏璧說，她於1/4就已經有症狀，是否為居服員傳染？或還有其他傳染鏈？還要等後續疫調釐清。

▲案17473相關確診個案關聯。（圖／指揮中心提供）

林氏璧昨日接受《東森新媒體ETtoday》採訪時指出最擔心Ct值僅14的女照服員，原本說無症狀，新疫調寫8日出現喉嚨乾，「如果如此她可傳染日期是從5～6日開始」。目前對於她照顧的7個家庭中的對象，及5名家人共12人一採皆為陰性，且都在居家隔離中，這是好事。

此外，機場8924人已經採檢完畢，目前也未再多出新的職類有新增確診，林氏璧說「這也是好事」。他認為，目前社區持續承受風險，除了在這些已知案例中繼續匡列追蹤外，重點要看「社區中會不會突然出現完全和機場無關聯的病例」，若有任何一例出現，那就是社區感染擴大了。

林氏璧憂心地說，屆時可能要往下個階段準備，如果沒有，接下來出現的案例都還是可以抓到和機場相關，代表有控制在一定範圍內。他仍不忘呼籲，社區風險持續上升，若身邊有75歲以上連第1劑疫苗都還未接種的長者，希望能多給予他們關懷，「他們打上前2劑，其實比多半人的第3劑重要多了！」