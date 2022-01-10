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快訊／北市加開7中型接種站　柯文哲：110萬人月底符合打第三劑

記者袁茵／台北報導

台北市政府10日重啟疫苗預約系統，由於接種第三劑間隔時間縮短為12週，加上最近發生桃園機場群聚感染案，使民眾搶預約接種第三劑疫苗。台北市長柯文哲表示，台北市到一月底前符合第三劑接種條件的人共有110萬，此次開放疫苗預約系統，3小時幾乎已額滿，北市預計下週開啟7個中型接種站因應。

台北市政府10日下午召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤、衛生局人員出席，並針對防疫計程車司機乘客匡列情形、疫苗預約加開接種站等議題做說明。

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲提及，北市10日開放預約疫苗，結果3小時不到，第一、二劑名額開了9792名，一早預約4823人，第三劑開了10萬8794名額，結果已經預約10萬8776人，代表全世界疫苗蔓延的很厲害，台灣人也開始焦慮，所以紛紛預約打疫苗，開方前15分鐘就預約許多人，不到3小時就幾乎額滿。

柯文哲表示，由於中央說接種第二劑疫苗滿12週就可以打第三劑，北市戶籍人口到一月底符合打第三劑者有110萬人，一下子太多了，做命令時應該想好先後順序，所以北市這週還是會按照預定計畫，將量能調撥給機場、防疫旅館和醫院的人優先接種。

柯文哲說，110萬人符合打第三劑資格，顯然要擴大接種量，原本有思考開啟花博，但因為花博太大了，不太符合防疫需求，所以除了診所、健康服務中心、醫院之外，下週預計在社區開啟7個中型接種站，而名單會於14日早上9時整理出來給民眾預約。

此外，柯文哲也提到，「台灣人就是這樣，沒疫情時拜託你打就推三阻四，有風吹草動一窩蜂要打。」

▲▼北市社區篩檢站採檢及預約人數、接種追加劑人數。（圖／北市府提供）

▲▼北市疫苗追加劑接種計畫。（圖／北市府提供）

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