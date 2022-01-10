高雄醫院長照機構再加嚴！6大措施曝　探病「每天1時段1訪客」

▲高雄醫院、長照機構風險管理加嚴。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

因應北部Omicron社區感染風險遽增，高雄市長陳其邁10日上午召集專家會議，決議自10日起，高雄市醫療院所、住宿型長照機構對象風險管理加嚴，包括陪病者限1人；探病1天限1時段，1次限制1人，24家指定採檢隔離醫院設置戶外急性呼吸道症狀門診，有上呼吸道症狀者建議於戶外快篩採檢，確定陰性再入院看診。

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▲高雄防疫再加嚴，最新六大措施曝光。（圖／高雄市衛生局提供）

高雄市醫療院所、住宿型長照機構對象風險管理加嚴管制措施如下：

1. 門診陪伴就醫者限1人，需完整接種2劑疫苗14天以上。

2. 醫院及住宿型長照機構全面限制探病，住院病患或住民1天限制1時段、1次限制1小時1人，且需完整接種2劑疫苗14天以上，未符合者應檢附3日內PCR檢驗陰性證明。

3. 常規慢箋門診患者，鼓勵透過「藥來速」領藥。

4. 自主健康管理對象就醫，請儘量透過「通訊診療」。

5. 暫緩非急迫需要之醫療排程、檢查或住院。

6. 24家指定採檢隔離醫院開設「戶外急性呼吸道症狀門診」，有上呼吸道症狀者，建議先於戶外門診看診或先於戶外採檢站進行快篩陰性後再入院看診。

▲有上呼吸道症狀者，建議先於戶外門診看診或先於戶外採檢站進行快篩陰性後再入院看診。（示意圖／攝影中心攝）

因應北部Omicron疫情來勢洶洶，人口跨縣市移動風險極高，指揮官陳其邁市長提醒，民眾應落實個人防護措施，出外時應全程配戴口罩、落實手部衛生，儘速接種疫苗、務必打好打滿。除必要醫療需求外，應避免頻繁進出醫院或高感染傳播風險場域，並主動配合政府各項防疫措施，嚴守社區防線，全力防範疫情擴散。