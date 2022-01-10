大缺工！英官員：確診隔離期應「縮至5天」　向世界示範擺脫大流行

▲ 戴口罩的民眾走過倫敦皮卡地里圓環。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新變種Omicron在歐美掀起疫情海嘯，確診數激增造成勞動力短缺。英國教育大臣9日表態支持將確診者隔離期自7天縮短至5天，以減緩各領域人力不足問題，同時呼籲向其他國家示範，如何將疫情從大流行降為地方性流行病。

根據英國現行規定，確診者隔離第6天及第7天快篩結果若皆呈陰性，即可解除隔離；若快篩仍呈陽性，則必須隔離滿10天。這項規定去年聖誕節前上路，但因Omicron持續擴散，對醫療系統及各行各業造成壓力，呼籲政府進一步放寬規定的聲浪出現，要求將隔離期縮短至5天。但專家擔心，第5天就解除隔離的確診者可能有多達3成仍具傳染力。

根據《天空新聞》，英國教育大臣扎哈維（Nadhim Zahawi）9日表示，縮短隔離期將能減緩大量民眾被隔離造成的影響，成為首位表態支持的內閣成員。他也透露，衛生安全局（UKHSA）專家正關注此問題，但政府對此必須謹慎行事，遵循UKHSA的建議。

扎哈維認為，將隔離期減縮至5天「有助於減輕學校、關鍵勞力和其他方面的一些壓力」，但他絕對會聽從專家及科學家的建議，以免感染率飆升，造成錯誤的結果。

他也補充，「我希望我們能成為第一個向世界展示如何從大流行過渡到為地方性流行病的主要經濟體之一，不論這種情況持續多久，不管是5年、6年、7年還是10年，都要處理好這個問題。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》