快訊／基隆12日開放大型疫苗接種站　林右昌：免預約、隨到隨打

▲基隆市12日開放大型疫苗接種站，林右昌表示：免預約、隨到隨打。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）
記者郭世賢／基隆報導
因應國內發生Omicron變異株本土確診病例，且桃機群聚疫情已進入社區傳染，目前已開放完整接種2劑新冠疫苗基礎劑，間隔滿12週（84天）18歲以上民眾，皆可接種3劑追加劑。基隆市12日開放大型疫苗接種站，林右昌表示：免預約、隨到隨打。
疾病管制署自2022年1月7日起已將第3劑追加劑接種間隔時間，由5個月縮短到3個月，為使基隆市民能儘速完成第1、2劑及第3劑追加劑疫苗接種，除已請合約醫院及診所加開服務診次、擴大服務量能。
林右昌表示，自2022年1月12日起至1月16日止，每日上午8時30分至11時及下午1時30分至下午4時30分於市立體育館（信二路40-1號2樓）開設大型接種站，提供市民「免預約、隨到隨打」接種服務。疾病管制署自2022年1月7日起已將第3劑追加劑接種間隔時間，由5個月縮短到3個月
此外，據統計，基隆市68歲（含58歲原住民）以上長者，已接種第2劑疫苗且達12週者共有3萬5005人，目前本市正研議規劃造冊集中施打細節，確認後將於近日公告。
【更多新聞】
讀者迴響