陸Omicron疫情擴散多省　各地倡導「就地過年」還發錢留人！

▲大陸疫情擴散，倡導民眾春節就地過年。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸Omicron疫情已擴散至多個省份，臨近春節連假，各地方政府為了防止疫情進一步擴散，都開始倡導民眾「春節不返鄉，改就地過年」，甚至有城市祭出補貼，只要春節期間未返鄉，並有到公司上班，最高給予1000元人民幣（約4300元新台幣）。

目前包含天津、瀋陽、遼寧、北京、上海、內蒙古等多地都已經倡導民眾「非必要不離開」，或鼓勵「就地過年」。天津1月8日發現20例陽性感染者後，很快就發出通告，要求民眾「非必要不離天津」，並倡導非涉疫區域人員「自願在天津過年」。

瀋陽是則是在1月2日就發出通告，要求民眾「雙節」期間非必要不離開瀋陽，非必要不要前往報告新冠肺炎本土確診病例和無症狀感染者地區。遼寧省疾控中心也公告，非必要不離遼寧，非必要不前往報告新冠肺炎本土確診病例和無症狀感染者地區。

另外，北京市疾控中心也宣布，北京冬奧會舉辦在即，鑑於國內外疫情現狀，堅持非必須不出境，倡導市民在京過年，非必要不出京，但不搞「一刀切」，鼓勵春運期間錯峰、避峰返鄉、返崗、返校，讓留京、離京的市民都能安心過好年。

此外，部分地區也祭出補貼，鼓勵民眾「就地過年」，例如浙江寧波，就發出一份通告，鼓勵春節期間生產的企業採取發放「留崗紅包」、保障住宿、改善就餐環境等措施，提高員工春節期間堅守崗位積極性。

根據寧波的通告，對2022年1月26日至2月10日期間在寧波市規上工業企業、限上服務業企業（不含國有及國有控股企業）和重大項目施工企業一線生產崗位工作，且2021年12月在寧波繳納社會保險的非寧波市戶籍員工給予專項補貼，補貼標準為每人每天100元，每人最高不超過500元。

同時，為了鼓勵返鄉員工盡快返回工作崗位，2022年2月1日至2月28日，對自行到寧波市企業（不含國有及國有控股企業）返崗就業的市外員工（含春節期間堅守崗位的留甬員工調休返崗），符合條件的給予返崗交通補貼，補貼標準為市外省內100元／人、華東地區300元／人、華東地區以外500元／人。

紹興市上虞區也宣布，支持員工留虞過年，對區內規上工業企業、限上服務業企業（不含國有及國有控股企業）、農業龍頭企業、規上建築業企業中在2022年1月26日至2022年2月10日期間留虞的市外員工（以社保繳納為準）給予每人1000元補貼。有效期至2022年3月底（上級文件若有執行期限的，按上級文件執行）。

對於春節到底能否返鄉，大陸中國工程院院士鐘南山認為，沒有封控的地區，也就是「低風險地區」，市民可以在做好防控的前提下，有條件地回家過年，不需要完全停擺。大陸國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年也說，春節是否就地過年，要基於風險研判，全國不能「一刀切」。