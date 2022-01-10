快訊／北市湧8萬人預約疫苗　柯文哲：「中午就沒了」週五增加量能

記者袁茵／台北報導

指揮中心日前宣布，接種第三劑間隔時間縮短為3個月，加上最近發生桃園機場群聚感染案，使民眾搶預約接種第三劑疫苗，台北市政府10日剛重啟的疫苗預約系統，才開放30分鐘已預約6萬5258人。台北市長柯文哲表示，因為北市府只準備11萬劑疫苗，恐怕到中午就沒了，因此14日會重新開放平台，並增加量能給民眾預約。

▲柯文哲出席台北市雙語教育白皮書願景發布會。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲10日出席北市雙語教育白皮書願景發布會，會前接種媒體訪問時，他表示，第三劑疫苗間隔時間一下子從5個月變成3個月，算一算台北市符合第三劑疫苗的有超過100萬人，下命令應該有輕重緩急，這樣會變成不是那麼緊急的人，將應優先施打的民眾擊垮，所以他已經下命令，這週會挪出一部分力量處理防疫旅館、醫院、機場人員的疫苗。

柯文哲提到，早上疫苗預約系統開放1個小時，就有8萬多人預約，「我們總共才備了11萬劑，一鐘頭就8萬多人，我猜到中午大概就沒了。」因此北市府將要緊急開放中型注射站，並於週五（14日）重新讓民眾預約疫苗，「沒預約到的別緊張，我們週五會再去給大家預約，增加量能給大家預約。」

台北市副市長蔡炳坤10日上午表示，北市疫苗預約系統第二週，10日上午9時開放預約，提供11萬8586預約量，包括第1、2劑9792劑、第3劑10萬8794劑，此次預約相當踴躍，系統開放才15分鐘，就預約完成4萬7949人，其中預約第1、2劑1268人，第3劑4萬6681人。

蔡炳坤說，系統開放30分鐘，已經預約完成6萬5258人，其中預約第1、2劑1846人，第3劑6萬3412人，總預約率已達55％；提醒民眾，此次預約到11日下午5時止，接種時間為17日至21日，莫德納疫苗在合約診所、BNT疫苗在醫院。