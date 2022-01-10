快訊／桃機疫情擴大採檢8924人　王必勝：3人確診

記者李佳蓉／綜合報導

桃機群聚再擴大！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（10）天一大早就到現場勘查，桃機前進指揮所指揮官王必勝說，桃機擴大篩檢2天來總計篩檢8924位，有3人確診，其中2人是昨天已公布的個案，至於新增1人確診正在疫調中。

▲指揮官陳時中一早至桃機視察。（圖／資料照）



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桃園機場染疫事件持續延燒，指揮中心昨晚間證實新增1名陽性個案，為確診手推車員和照服員的未滿10歲兒子，就讀桃園市中壢某國小，該學校也在今日開始停課，相關接觸者匡列及防治工作正進行中。另外，桃機染疫事件也擴大近9千人篩檢，結果將在今天全數出爐，詳細疫情資訊有待指揮中心下午2點記者會說明。

▲▼陳時中10日上午視導桃園機場登機檢疫2.0專案，勘查長程旅客採檢整備情形。（圖／指揮中心提供）

昨日新增11例本土個案，包括北部防疫計程車司機、機場清潔員、清潔員家人、手推車人員以及手推車人員的妻子，而該妻職業是照服員，也衍生出家庭群聚。桃機相關染疫累計23人。

陳時中表示，該起家庭群聚是因為一名未滿5歲小孩（案17416）發燒就醫，進一步採檢確診，而該名孩童的家人，包括媽媽（案17470）、大伯（案17471）也確診確診，照服員（案17472）後來也發現確診，回去調查關係才發現，照服員的先生就是手推車人員（案17473）。

經過桃園市疫調，案17472照服員8天曾服務過8個家庭。桃園衛生局長王文彥表示，該名照服員從1/1至1/8照顧該家庭，經連夜匡列，現確認該名照服員1/1-1/8期間照顧8個家庭，目前已匡列居家隔離並採檢。

中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬分析，到昨天已經確定有3波傳染，包括清潔員、歌友會跟保全，家庭是第4波，尤其該名照服員曾經照顧過8個家庭，而且不排除疫情早已散播出去，這禮拜是關鍵，本土疫情可能會稍微嚴重一點。

▲▼桃機案相關個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）