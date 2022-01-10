支持PCR落地採檢！柯文哲：可攔截68％確診者　減低防疫系統壓力

記者袁茵／台北報導

面對Omicron變種病毒株，新北市長侯友宜喊出，希望一進國門就快速PCR；行政院長蘇貞昌10日也要求，11日起在空側進行快速PCR落地採檢，若採檢陽性將在空側直接後送。台北市長柯文哲10日中午也表示，入境後第一次採檢就陽性者達68％，意思是如果入境就當場PCR，可以攔截三分之二的確診者，減輕防疫系統壓力。

▲柯文哲出席台北市雙語教育白皮書願景發布會。（圖／記者袁茵攝）

針對侯友宜喊出入境快速做PCR，柯文哲10日出席北市雙語教育白皮書願景發布會時回應，入境PCR當然是比較快，自己先前查過入境後確診的資料，有68％的人在入境第一次採檢就陽性。

柯文哲解釋，代表這68％的人若在機場就攔下，便不會到防疫旅館，加上現在防疫旅館通風設備也未達百分之百，很容易造成破口，如果入境當場做PCR，就可以攔截三分之二的人，減低防疫系統壓力。

另外，關於交通部要求防疫車隊即日起「自主」停止載送一般旅客，只能載返國檢疫民眾，柯文哲認為，計程車載國際客跟國內客本來就該分艙分流，但要思考設計如何做，因為大家都是要討生活的，除非有安排，不然防疫計程車一天載2個客人也無法存活，「若要載國際旅客，可能也要另外設計。」