罷昶、中二補選結果出爐　侯友宜：一起為國家、人民好好做事

記者杜冠霖／台北報導

台中中二選區補選、無黨籍立委林昶佐罷免案今（9日）投票，中二選區由綠營候選人林靜儀勝出，林昶佐罷免案則是同意票54813票，確定未達罷免通過門檻，對於選舉結果，新北市長侯友宜透過發言人表示，現階段以防疫為重，「大家不要氣餒，繼續努力，一起為國家、為人民好好做事。」

▲新北市長侯友宜。（圖／記者黃軍瑋攝）



台北市第5選區（中正、萬華區）無黨籍立委林昶佐罷免案今（9日）上午8時開始投票，已在4點截止投票，目前投票率41.93%，同意票54813票、不同意43340票，差距11473票，確定未達罷免通過門檻58756票。

至於中二選區立委補選，根據中選會最終統計，此次立委缺額補選選舉人數29萬5,985人，投票人數17萬2,446人，投票率為58.26％，開票結果，5位候選人，得票數分別為張烱春（台灣股票黨推薦）337票、林金連633票、李昇翰617票、顏寬恒8萬912票、由林靜儀以8萬8,752票勝出。

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