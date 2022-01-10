快訊／侯友宜下令新北賣場暫停試吃　人流管制「2.25平方公尺內1人」

記者徐政璿／台北報導

Omicron變種病毒已進入本土社區，昨（9日）本土案例增加11例，指揮中心宣佈維持全國第二級防疫警戒至1月24日。新北市長侯友宜表示，配合指揮中心措施，各大賣場即日起暫停試吃，並要求人流容留管制每2.25平方公尺內以1人為上限。

▲侯友宜視察大賣場。（圖／新北經發局提供，下同）



侯友宜今（10）日上午特地抽空前往大賣場，瞭解各項防疫與人流管制措施。並向市民呼籲，無論是拍照或唱歌，都必須戴好口罩，同時鼓勵民眾盡快前往接種疫苗。

侯友宜表示，雖然距離農曆過年還有3周，但民眾大多已開始前往各大賣場與超市進行年節採買。當大量人群進入密閉場所時，相關防疫措施必須作到位，包括實聯制、量測體溫、手部消毒清潔、戴口罩等缺一不可。業者也要控管容留人數，加強環境清消頻率並且全面停止試吃。

新北市經發局長何怡明補充，目前仍維持二級警戒，營業場所防疫規定包括實聯制、量測體溫與配戴口罩，同時1月9日起新增人流管制與暫停試吃措施等加強防疫措施。包括板橋大遠百、大潤發、家樂福在內的百貨賣場，均持續落實相關防疫措施，顯示業者並未因疫情舒緩而鬆懈。

經發局也呼籲，請百貨、賣場、超市及超商等業者與市府一起並肩作戰，配合落實相關強化防疫措施，並落實健康監測自主管理，也請市民朋友配合業者做好防疫，安心購物消費，共同渡過這次疫情危機。