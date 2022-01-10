中二立委補選、罷昶案落幕　林昶佐：社會要有休養生息的時間

▲無黨籍立委林昶佐重回立法院。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

無黨籍立委林昶佐罷免案9日落幕，即便同意票多於不同意票超過1萬票，但由於同意票數未達罷免門檻，因此本次罷免案不通過。對此，林昶佐10日受訪時表示，他希望回歸到正常的工作，整個社會才能夠平靜下來，「我們真的要有休養生息的時間」。

林昶佐罷免案9日晚間開票完成，根據台北市選舉委員會統計，同意票5萬4813張、不同意票4萬3340張，投票率41.93%，同意票距離罷免門檻尚差3943張。

林昶佐10日上午在立法院受訪時表示，自己本來在屆期裡面，四年的規劃就有一定的進度，在接下來兩年的時間，不管是在國會還是地方服務上，就是要按照計劃進行，包括在罷免案進行期間，對方所提出的一些疑問等等，都可以即時地讓鄉親感受得到，「我們還會再繼續做努力」。

林昶佐指出，從過去兩次的選舉可以清楚了解，這個選區本來就比較辛苦，他希望能夠回歸到正常的工作節奏，才能夠讓整個社會平靜下來，如果現在又進入倒下一次選舉、政治計算的討論，「整個社會都是浮動的」，不外乎就會讓想要挑起仇恨、對立的人有機可乘。

林昶佐也說，他知道外界有些人、媒體及評論者一定會有興趣，但是下半年又是另一場選舉的討論，「我們真的要有休養生息的時間」，要不然從2020年初的大選後到現在，真的沒有太多時間不討論選舉的話題。

至於原本是否有預期到票數，林昶佐表示，現在進一步討論這些太細的數據，一定會有另一波政治性的解讀，「所以我不太想要討論」，他在反罷免的這段期間，就不斷訴求可以趕快結束這一系列，才可以回歸到本來應該要正常、如常的工作上。