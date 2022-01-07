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反制中國+北韓極音速導彈　美日簽署防衛裝備合作協定

▲今年1月5日，北韓試射一枚極音速導彈。 (圖／路透）

今年1月5日，北韓試射一枚極音速導彈。 (圖／路透)

國際中心／綜合報導

前一天跟澳洲簽署加強防務關係協議後，日本周五(7日)又跟美國簽署了一紙防衛協定。日本「共同社」報導，美、日兩國政府在雙方外務及防衛幕僚出席的「安全保障磋商委員會」(2+2)會議結束後，簽署了防衛裝備的合作研究協定。報導稱，該協定旨在抗衡中國與北韓等國研發極音速導彈(hypersonic missile)等新型武器。

另一方面，美、日兩國在會議後發表的聯合聲明裡，重申多項抗中主張。當中包括對新疆及香港人權問題的關切、台海和平與穩定的重要性、東海南海問題、釣魚台及其附屬島嶼適用美、日安保條約等。

「日本放送協會」(NHK)報導，這是岸田文雄擔任日本首相以來首度舉行美、日「2+2」會議。美國國務卿布林肯、國防部長奧斯丁、日本外相林芳正、防相岸信夫當天也參加了會議。布林肯在會議上發表了美方的「中俄威脅論」，並宣布「為了在安保問題上進行合作，將與日本簽署軍備研發協定」。

▲日本首相岸田文雄（右)跟澳洲總理莫里森進行視訊會議時的畫面。（圖／路透）

日本首相岸田文雄(右)跟澳洲總理莫里森進行視訊會議時的畫面。(圖／路透)

值得注意的是，前一天澳洲總理莫里森才跟岸田文雄進行了視訊會議，並簽署一份歷史性的防務安全合作協定。在此之前，日本僅與美國簽署過這類協定。「路透社」6日報導，上述協定是在中國軍事和經濟實力上升的背景下、日、澳兩國為加強安全關係而作出的最新舉動。

針對日、澳領導人會談，中國駐日本大使館發言人表示，日、澳領導人會談及聯合聲明對中方進行的指責，實屬老調重彈，粗暴干涉中國內政、挑動地區國家矛盾、嚴重違反國際法與國際關係的基本準則，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，同時堅持新疆、香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。

▲▼ 美日2+2聯合聲明。（圖／翻攝自YouTube）

美日「2+2」會議後發表聯合聲明。（圖／翻攝自YouTube）

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