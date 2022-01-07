顏清標祖墳遭質疑違法　國民黨：民進黨不該為政治喪失人性

▲父親顏清標驚傳住院遭疑買網軍洗版，顏寬恒怒「誰會用長輩身體做這樣散播？」（圖／記者白珈陽攝）

記者楊蕓／台北報導

台中第二選區立委補選9日就要投票，國民黨候選人顏寬恒的父親顏清標6日晚間疑似因顏母祖墳遭質疑是否合法，氣到身體不適住院。對此，國民黨文傳會副主委林家興痛批，中二選戰開打以來，民進黨鋪天蓋地追殺顏家不打緊，如今又對逝者的安息之地指指點點，「逝者為大」是大家的底線，沒有人希望自己的親人被指手畫腳，民進黨踰越民主政治甚至做人基本倫理的道德底線，國民黨沉痛呼籲，切勿因選舉跨越底線。

「人情留一線，日後好相見。」林家興表示，民進黨沒選舉時去參拜鎮瀾宮與顏家合影同歡，如今為選舉集結洪荒之力，動用謠言抹黑、檢調司法與國家機器樣樣來，候選人或許都可以咬牙忍耐，但攻擊候選人已逝去的親人，沒有人可以忍受。

林家興表示，顏清標有恙在身，去年中旬才歷經換肝大手術，這次補選「異常激烈」，選舉期間受空降部隊無情的攻擊，沒辦法好好養病，體力無法負荷而送醫，如今又要被批判祖墳，可以說是雙重打擊。

林家興指出，顏家在地耕耘數十載，顏寬恒腳踏實地為民服務、爭取超過180項建設不遺餘力，假使一個有心投入公共事務、一個肯為百姓服務的人，還要因為一次選舉就被「抄家滅族」式的檢驗，甚至害自己的祖上不得安息、年邁父親操心住院，那大概沒有人敢替百姓做事了。

林家興認為，中二補選不僅是一場「在地與空降」之爭，更是一場「人性價值」的保衛戰，民進黨不應該為了政治喪失人性，應重新在政治鬥爭中找回人性的價值，如果為了立委補選窮兵黷武、惡意追殺跨越底線，將會替台灣的民主發展埋下負面的因子。

