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朱立倫拒站台切割顏寬恒　林俊憲譏：同甘不共苦的國民黨主席

▲▼民進黨立委林俊憲。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委林俊憲。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者張鈞量／台北報導

台中第二選區立委補選將於9日登場，國民黨主席朱立倫卻未答應選前之夜幫國民黨立委候選人顏寬恒站台，僅回應「應把空間還給選民，不要這麼多的政治口水與外來力量」，民進黨立委林俊憲7日指出，朱立倫應是透過掌握的民調，發現顏寬恒選情不樂觀，才不願意承擔敗選責任，而朱立倫在國民黨困難的時刻總是缺席，是「臨陣脫逃、同甘不共苦的主席」。

林俊憲今天在臉書發文指出，急著切割顏家，難道神機妙算朱立倫已經算出了週日的結果？再兩天就是補選投票，本該是全力衝刺的時候，朱立倫卻在此時不斷切割撇清關係，很有趣，也或多或少為選情透露一點訊號。「他這麼會算，那麼我們就來看看他究竟是怎麼算的？才得出要切割的結論。」

林俊憲認為，首先朱立倫在黨內的地位已經岌岌可危，本來他當上主席後，有三場仗可以讓他累積聲望，第一是罷免、第二是公投，最後則是補選，之後就要直接面對年底大選了，所以三場他一定要贏。

林俊憲質疑，可是看到現在，罷免動員全黨力量才勉強成功，公投更是完全崩潰，同意沒催出來，連不同意都超過，沒有任何藉口開脫，而補選是最後機會，照理說他應該全力投入卻選擇切割，為什麼？

林俊憲強調，很顯然的，他看到我們沒看到的情報，也許根據朱立倫掌握的民調，顏家選情非常不樂觀，怎麼救都救不起來，現在一起跳下去只是承擔敗選責任而已，不如事前就切割，我沒出力就不關我的事，那是顏家自己的失敗，但外界會這麼想嗎？不要忘了，這場補選是朱立倫傾全黨之力罷免後的延續，他不可能逃掉責任，頂多能說是爛尾樓、事情做一半，況且看到會輸就切割，這是哪門子黨主席？

林俊憲批評，傷害已經造成，朱立倫現在切割以為會是止損，實際上可不是如此。他一路走來總是在關鍵時刻逃避，2016年不想出來，搞到換柱才不情不願被拱出來，看2018年韓流局勢大好又想出來選總統，2020年大敗後不第一時間出來選主席，年底有機會贏才出來搶，現在看補選可能輸又縮了，國民黨最困難的時刻，朱立倫總是神秘缺席。

林俊憲表示，補選對朱立倫的最大傷害不會是一般民眾的想法，而是黨內支持者和諸侯的觀感，「一個總是臨陣脫逃、同甘不共苦的主席，憑什麼來帶領我們呢？」尤其現在韓國瑜復出了，他才是眾望所歸，藍綠都這麼想，又哪裡有朱立倫的角色？現在身為黨主席，他怎麼躲也不躲不掉週日結果的責任。

林俊憲強調，國民黨自己的內鬥先放一邊，我們其他人看戲就好，不過神機妙算朱立倫既然都算出了切割才是對自己最好的做法，似乎也代表他算出了結果會如何，「我們就等著禮拜天來驗證看看，是不是真的又被朱立倫算對了就好。」

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