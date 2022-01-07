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國民黨列林昶佐「七大失職紀錄」　怒轟：他把立委當政治企圖工具

▲▼國民黨力挺罷昶，列「七大失職紀錄」。（圖／翻攝國民黨臉書）

▲國民黨力挺罷昶，列「七大失職紀錄」。（圖／翻攝國民黨臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

無黨籍立委林昶佐罷免案將於9日投票，引起民進黨與國民黨激烈交鋒。國民黨7日整理出林昶佐的失職七大紀錄，並據此批評林昶佐是失職的立委，「把立法委員一職作為遂行個人政治企圖、推動意識型態的工具」。

國民黨今在臉書指出，面對中正萬華在地民意對林昶佐的不滿與失望，國民黨會與在地民意與青年團體站在一起，聲援罷免不適任的立委，並列舉回顧林昶佐的失職七大紀錄，呼籲民眾1月9日，走出家門用選票證明萬華不是破口，如果立委民代做不好，人民有權利隨時用選票制衡讓他們下台。

國民黨接著整理出林昶佐的失職紀錄：
一、身為中正萬華立委卻護航黨意不顧民意。林昶佐挾著網路高聲量、靠著形象包裝當選連任立委，選舉時積極拜票勤跑，但是選上之後人就消失，毫不關心選區基層民瘼。身為立法委員，理應向政府反映在地民意，但林昶佐卻一味護航政府的錯誤政策（反對公開3+11會議記錄、疫苗進口時程、國產疫苗合約等），淪為民進黨的附庸，多次重要議案投票紀錄跟隨執政黨黨意而未反應地方民意，徹底失去中正、萬華選民的信任。

二、大開個人演唱會害萬華人夜不能眠。2020年12月萬華青山宮舉行遶境祭典，林昶佐卻舉辦色彩強烈的個人演唱會，與廟會傳統文化本質迥然不同，事前也沒有妥善規劃、溝通，林昶佐唱完就閃人，事後對於祭典善後推諉御責，僅發文道歉表示遺憾，並未積極協助回復環境，引發萬華人怒火，政論節目主持人劉寶傑更在電視螢幕前爆氣痛批。

三、選中正萬華住大安文山。經查監察院財產申報，林昶佐及其配偶的房產幾乎都在大安、文山區，顯然他們的日常生活根本就不在中正萬華，此點飽受在地民眾批評。

四、選前裝重情義選後不見人影。地方多有抱怨，林昶佐於選舉期間四處跑攤，頻頻給予選民承諾，但最後卻沒有兌現。先前還有宮廟公開指控，「林昶佐到一間宮廟拜票時曾許願，當選會還願，結果選上後都沒去，水果都沒送來，最後還是別人提醒，才在10天後委託助理帶水果來還願」。近日林昶佐為了反罷免上街掃街，還遇到住戶阿姨當面嗆聲「開會三次你都沒來」，顯見缺席地方事務正是林昶佐的立委日常。

五、領國家公帑做政黨側翼。林昶佐每月領取高達19萬的立法委員薪水，卻未認真履行公職責任，在地民意多只見他的網路發文、言行舉止，依然如同過去擔任樂團主唱時我行我素。林昶佐多次在網路上攻擊在野黨，卻少見監督政府官員的文案。還曾把嚴肅、專業的防疫街頭記者會當成了政論節目，意圖藉此修理政敵。林昶佐把立委公器當作執政黨護航側翼的態度，令人無法容忍。

六、開放萊豬進校園黨意凌駕於民意。2020年底，立法院處理「學校衛生法」部分條文修正草案，也就是俗稱的「校園禁萊豬」表決案。林昶佐配合民進黨主張「不必禁用萊劑肉品與產製品」，對禁萊豬入法投下反對票，形同開放萊豬入校園。中正萬華區地區的家長、學生強烈憤慨、不能接受，認為林昶佐不顧選民健康，不能代表中正萬華。

七、經常消費二二八結果開會只來過一次。228受難家屬、228國家紀念館首任館長廖繼斌公開指出，林昶佐擔任228基金會董事，任職2年期間「15次的董事會只出席過1次，其他14次全部請假缺席」。顯然林昶佐僅將二二八事件的悲劇作為個人包裝，並未真心投入社會和解事業。

國民黨批評，當中正萬華選民給予林昶佐了兩次在地服務的機會，但他連搬來中正萬華居住都不肯，顯然根本不願意了解地方事務、融入在地生活，僅把立法委員一職作為遂行個人政治企圖、推動意識型態的工具。

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