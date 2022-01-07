連18歲公民權都阻擋！　柯建銘轟國民黨又缺席修憲：不要自掘墳墓

▲國民黨立委今天再度集體缺席修憲委員會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

立法院臨時會啟動修憲工程，但國民黨團在昨（6日）因不滿主席人選集體退席抗議後，今（7日）再次集體缺席修憲委員會會議，並開記者會痛批民進黨團「多數霸凌」。對此，民進黨團總召柯建銘今天在會中呼籲藍營，不要連18歲公民權都阻擋，「歷史會看待這一刻，請你們不要自掘墳墓，把自己送進歷史的焚化爐！」

立法院修憲委員會今天上午開會時，首度由各提案立委說明其修憲草案內容，不過，國民黨立委依舊集體缺席，僅民進黨、台灣民眾黨、時代力量立委依序上台說明提案內容。

柯建銘今天會中說明民進黨版憲改草案時直言，國民黨批評其「一黨修憲」、「玩兒戲」等語，實際上，修憲委員會召委、民進黨立委管碧玲足足與國民黨召委李貴敏協商了4次未果，昨天又進行第五次協商，民進黨已經是一讓再讓，沒有再妥協、退讓的空間，「今天國民黨不來，修憲列車還是一樣在軌道上行駛」。

柯建銘說，國民黨反對修憲，國民黨周三才說「修憲不是兒戲，不可以放在臨時會」，周四又因為自己遲到而退席，還批評民進黨「包裹表決」，但昨天根本就沒有表決，是「一派胡言」，他要在這邊說：「國民黨把修憲當兒戲，也把修憲當假球，立法院不是兒童遊樂園，請國民黨要認真面對這個歷史的時刻。」

柯建銘並隔空向國民黨表示遺憾及高度譴責說，今天包括民進黨、台灣民眾黨、時代力量都出席修憲委員會，國民黨卻批評這是「一黨修憲」，他還特地與其合照，因為修憲是歷史任務，這是一個歷史時刻，當這個歷史時刻到來的時候，「修憲已經展開了，要在臨時會讓程序能夠走下去，因為在今年2月底的時候，（憲改草案）必須在立法院經過表決，送出立法院，然後展開公民投票。」