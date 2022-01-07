　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不要連18歲公民權都阻擋！　柯建銘轟國民黨又缺席：莫自掘墳墓

▲▼立法院修憲委員會 民進黨立委合影秀修憲提案書 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委今天再度集體缺席修憲委員會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

立法院臨時會啟動修憲工程，但國民黨團在昨（6日）因不滿主席人選集體退席抗議後，今（7日）再次集體缺席修憲委員會會議，並開記者會痛批民進黨團「多數霸凌」。對此，民進黨團總召柯建銘今天在會中呼籲藍營，不要連18歲公民權都阻擋，「歷史會看待這一刻，請你們不要自掘墳墓，把自己送進歷史的焚化爐！」

立法院修憲委員會今天上午開會時，首度由各提案立委說明其修憲草案內容，不過，國民黨立委依舊集體缺席，僅民進黨、台灣民眾黨、時代力量立委依序上台說明提案內容。

柯建銘今天會中說明民進黨版憲改草案時直言，國民黨批評其「一黨修憲」、「玩兒戲」等語，實際上，修憲委員會召委、民進黨立委管碧玲足足與國民黨召委李貴敏協商了4次未果，昨天又進行第五次協商，民進黨已經是一讓再讓，沒有再妥協、退讓的空間，「今天國民黨不來，修憲列車還是一樣在軌道上行駛」。

柯建銘說，國民黨反對修憲，國民黨周三才說「修憲不是兒戲，不可以放在臨時會」，周四又因為自己遲到而退席，還批評民進黨「包裹表決」，但昨天根本就沒有表決，是「一派胡言」，他要在這邊說：「國民黨把修憲當兒戲，也把修憲當假球，立法院不是兒童遊樂園，請國民黨要認真面對這個歷史的時刻。」

柯建銘並隔空向國民黨表示遺憾及高度譴責說，今天包括民進黨、台灣民眾黨、時代力量都出席修憲委員會，國民黨卻批評這是「一黨修憲」，他還特地與其合照，因為修憲是歷史任務，這是一個歷史時刻，當這個歷史時刻到來的時候，「修憲已經展開了，要在臨時會讓程序能夠走下去，因為在今年2月底的時候，（憲改草案）必須在立法院經過表決，送出立法院，然後展開公民投票。」

▲▼立法院修憲委員會 民進黨立委合影秀修憲提案書 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院修憲委員會 民進黨立委合影秀修憲提案書 。（圖／記者屠惠剛攝）

ET快訊
新竹比特犬闖進民宅！　家貓遭緊咬當場死亡
美輪明宏桌布真有用！　女大生抽獎瞬中「一年份衛生棉」
LIVE／通勤族小心！　醫憂桃機群聚擴大比獅子會更嚴重
快訊／侯友宜：即起拍照、唱歌「不分室內外」務必戴口罩
快訊／北市女等公車遭撞捲車底　「無呼吸心跳」
尾牙50桌變500便當！　婚宴廣場狂接「詢問取消延期電話」
快訊／高雄開第一槍！醫院加嚴管制　8大措施曝
新北富少綁1家人　少女含淚遭性侵才知媽媽也被害

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

金嗓歌友會員家人也確診　柯文哲斷言：有社區感染

顏清標掛急診遭疑連點滴都沒打　光田曝3病況：剛入院等待中

趙少康挺罷昶「是被蔡英文逼的」　怒嗆「三巨頭取消站台就跟進」

快訊／侯友宜：即日起拍照、唱歌　「不分室內外」務必戴口罩

機場入境規範加嚴？　蘇貞昌：陳時中下午會向國人報告

快訊／Omicron入侵國門　侯友宜喊話中央：入境檢疫應改回14+7

展雲詐騙棺材本萬人受害　邱顯智：應比照洗錢杜絕殯葬業吸金

國民黨列林昶佐「七大失職紀錄」　怒轟：他把立委當政治企圖工具

連18歲公民權都阻擋！　柯建銘轟國民黨又缺席修憲：不要自掘墳墓

國民黨罷昶整合難？　民進黨議員狠酸：鍾小平自己搞到天怒人怨

陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻

聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

爸開名車載3童「超車轉彎」失控　墜5米高懸崖！後方騎士嚇壞救援

王子揪郭雪芙看比賽？他反應快「先抓兇手」　小春開轟胡宇威...錢薇娟：我太了解他

登山攀布洛阿特峰手指深層凍傷　發黑像石頭被截肢仍保有熱情！

楊祐寧直擊「夫妻吵架」自嘲：湊什麼熱鬧　林心如狠甩霍建華巴掌...「啪」超響亮

搭公車「打翻飲料」女乘客頻致歉　司機停紅燈空檔默默清理：沒關係

韋禮安看《華燈》最後一幕「完全沒猜到」　喊話「想出演第四季」：挑戰9m88！

金嗓歌友會員家人也確診　柯文哲斷言：有社區感染

顏清標掛急診遭疑連點滴都沒打　光田曝3病況：剛入院等待中

趙少康挺罷昶「是被蔡英文逼的」　怒嗆「三巨頭取消站台就跟進」

快訊／侯友宜：即日起拍照、唱歌　「不分室內外」務必戴口罩

機場入境規範加嚴？　蘇貞昌：陳時中下午會向國人報告

快訊／Omicron入侵國門　侯友宜喊話中央：入境檢疫應改回14+7

展雲詐騙棺材本萬人受害　邱顯智：應比照洗錢杜絕殯葬業吸金

國民黨列林昶佐「七大失職紀錄」　怒轟：他把立委當政治企圖工具

連18歲公民權都阻擋！　柯建銘轟國民黨又缺席修憲：不要自掘墳墓

國民黨罷昶整合難？　民進黨議員狠酸：鍾小平自己搞到天怒人怨

金嗓歌友會員家人也確診　柯文哲斷言：有社區感染

顏清標掛急診遭疑連點滴都沒打　光田曝3病況：剛入院等待中

中壢爆面試性侵！亮真槍恐嚇「生理期也不放過」　竟還威脅要第2次

想買3字頭新房要快！專家圈選高雄4熱區　全面站上4字頭

活潑女大生「成性奴」宿營曝悲情　獸父認拍淫片：我情不自禁

插畫家拍賣NFT作品　上架一週20萬被標下⋯狂賺上班族4倍薪！

新竹混種比特犬「衝進民宅咬死家貓」　戴項圈闖禍被捕低頭認錯

美日2+2聯合聲明　誓言對中國破壞穩定做出回應

泰武熱心員警拾獲手機　失主迅速找回樂開懷

過年一定吃雞！國宴主廚公開「土雞城秘方」　在家煮出QQ膠質皮凍

政治熱門新聞

顏清標住院　四叉貓揪1校學生狂加油

桃機群聚　鄭文燦：有社區風險

顏清標住院　被問一句話血壓飆高

國軍「中度肥胖官兵」破萬人　傳參謀總長震怒打算開除

快訊／侯友宜：即日起拍照、唱歌「不分室內外」都要戴口罩

小米手機爆資安疑慮！搜蔡英文恐回傳中國

尋找小白　兄弟招募應援團百人報名

國軍政戰將領異動一次看　陳育琳有望成史上首位女中將

小米爆「文字審查」！官方火速回應

柯昱安揭辭職原因　「柯文哲放任坐領高薪的黨內人士到處放話」

顏清標氣到住院　葉毓蘭嗆林靜儀

顏清標掛急診遭疑買網軍　顏寬恒怒嗆四叉貓

綠營猛攻顏家　顏清標為這事氣到「血壓飆200」送急診

中國企業市值排名「台積電奪冠」　林為洲：阿共大哥也學雙標？

更多熱門

相關新聞

國民黨列林昶佐「七大失職紀錄」挺罷昶

國民黨列林昶佐「七大失職紀錄」挺罷昶

無黨籍立委林昶佐罷免案將於9日投票，引起民進黨與國民黨激烈交鋒。國民黨7日整理出林昶佐的失職七大紀錄，並據此批評林昶佐是失職的立委，「把立法委員一職作為遂行個人政治企圖、推動意識型態的工具」。

國民黨罷昶整合難？　綠市議員酸鍾小平「天怒人怨」

國民黨罷昶整合難？　綠市議員酸鍾小平「天怒人怨」

憲改功虧一簣？國民黨又集體缺席　鍾佳濱籲求同存異

憲改功虧一簣？國民黨又集體缺席　鍾佳濱籲求同存異

特聘林佳龍無任所大使挨轟　劉世芳：適才適所非酬庸

特聘林佳龍無任所大使挨轟　劉世芳：適才適所非酬庸

國軍太胖傳參謀總長震怒　蔡易餘：我當兵時也精實

國軍太胖傳參謀總長震怒　蔡易餘：我當兵時也精實

關鍵字：

國民黨民進黨柯建銘憲法

讀者迴響

熱門新聞

小鐘鬆口將脫單　約「巨胸版黃捷」吃年夜飯！

陶晶瑩店開張「排45分鐘麵沒熟」　她親道歉：下次請你

蕾神GG？網追查裸聊時間軸一驚「Yumi沒說謊」

熊熊「我是服務型」揭私密片內幕

快訊／陳時中證實桃機個案增加！

夫妻買鄉下500萬透天　網狂勸「不如選公寓」

即／國道1號死亡追撞　駕駛斷頭慘死

即／顏清標驚傳住院「病床照流出」　院方證實

冬雷響！冷氣團再襲一張圖看3變天

東吳大學驚爆負債破5億　強逼系所上繳捐款

顏清標住院　四叉貓揪1校學生狂加油

62歲富婆「大戰14個嫩老公」消失2年悽慘現況曝光

咖啡只排第二！台灣人去超商都買「這1物」

桃機群聚　鄭文燦：有社區風險

台灣最年輕死刑犯　自認罪有應得拒打麻藥

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻

陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻
聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

爸開名車載3童「超車轉彎」失控　墜5米高懸崖！後方騎士嚇壞救援

爸開名車載3童「超車轉彎」失控　墜5米高懸崖！後方騎士嚇壞救援

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面