轟政府無心防疫！　桃園民代點名蔡英文、鄭文燦：不應再跑選舉站台

▲桃園機場群聚擴大，整起群聚關連個案已達到12例。（資料照／記者劉亮亨攝）

記者楊蕓／台北報導

桃機群聚感染延燒，總統蔡英文昨天表示，不論是機場清潔人員或是防疫計程車司機，「不該被稱為破口」，國民黨桃園市議員舒翠玲7日抨擊，所謂的「桃機破口」是指桃園市府、市長鄭文燦、蔡英文群起怠忽職守，三天兩頭替造勢站台，無心防疫屢讓疫情陷入險境，蔡英文與桃園市長鄭文燦不應再跑選舉站台行程，應盡快收手，回台北及桃園坐鎮防疫，以安定民心。

蔡英文昨天在臉書上表示，不論是機場清潔人員或是防疫計程車司機，都是在第一線承擔染疫風險，替大家服務，「社會少了他們就無法運作，當他們染疫，不該被稱為破口。」

舒翠玲指出，陳時中在5日呼籲大家盡量不要使用「破口」來稱呼染疫的人，問題是明明沒有人惡意攻擊確診者，對於機場清潔人員、防疫計程車司機等第一線承擔風險人員，相信善良的臺灣民眾，只有心存感激，陳時中實在沒必要替心繫政治的人「硬找台階」。

舒翠玲認為，陳時中如此無中生有，是否就是藉故當暖男，模糊政府的防疫責任？畢竟民進黨才是會「亂貼破口標籤」的人，去年本土疫情大爆發時，只有衛福部次長石崇良脫口潑萬華髒水。

舒翠玲表示，蔡總統近期的重心大多在輔選，從發文也可以看見端倪，蔡英文6日晚間連發兩篇臉書文，第一篇以279字附和陳時中的「破口說」，過沒多久即原形畢露，用了389字維護林昶佐。明天就是中二補選的選前之夜，國民黨不跟民進黨玩「總統級」動員，請蔡英文回答「疫情嚴峻還執意站台嗎」？

舒翠玲指出，桃園市政府針對金嗓歌友會的處置有非常多的缺漏，因為金嗓歌友會都有具名登記，但是在清潔工確診之後三天，卻都還沒有通知所有參與歌友會跨年活動的人進行疫調及採檢，因此已經提出動議，要求1月12日桃園市政府要針對此事件做專案報告。

桃園市議員黃敬平則表示，這起群聚凸顯邊境防疫慢半拍，而指揮中心大眾運輸防疫指引，似乎仍停留在去年４月修訂版，是否因為指揮中心訂定的通勤巴士防疫指引不足，才發生「混搭」、「未固定座位」而不幸染疫的憾事？新冠疫情發生兩年來，旅館及疫調採檢的S O P都沒有辦法在第一時間建置完成，顯示政府部門根本無心在防疫工作。現今農曆年節將至，民眾盼望健康、安心地回家過年與家人團聚，全民都在等蔡政府好好拴緊防疫螺絲。