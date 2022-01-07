台南市停車收費新制上路　20日起智慧停車柱路段採半小時計費

▲台南市修訂「台南市公有停車場收費及管理自治條例」部分條文內容， 20日起全市2000格的智慧停車柱路段採半小時計費。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市近年積極推動智慧停車管理政策，交通局配合修訂「台南市公有停車場收費及管理自治條例」部分條文內容，包含智慧停車柱收費路段得採半小時計費，以及停車費逾期催繳工本費調整，交通局表示，20日起全市2000格的智慧停車柱路段採半小時計費。

交通局局長王銘德表示，市長黃偉哲積極推動發展智慧化交通管理政策，隨著本市智慧停車服務的精進及擴展，市府依民眾實際停車行為，著手修訂已施行10年的「台南市公有停車場收費及管理自治條例」，除修正原條文內「月繳優惠」、「機車」等文字用詞以合乎時宜外，更運用智慧停車系統可明確記錄停車起迄時段的特性，綜合評估停車費率規劃彈性、停車開單成本、停車率等因素，增列非人工開單（即智慧停車柱路段）停車場得採半小時計費規定。，智慧停車收費路段詳請參閱：http://citypark.tainan.gov.tw。

交通局長王銘德指出，交通局自啟動修法程序便開始著手相關現場牌面公告調整、後台軟體程式修改等配套措施，並配合法制作業程序，將自1月20日起針對台南市設置2000格（如東區小東、林森、長榮、東豐、勝利；安平區府前、安平、建平、國平、郡平、怡平、慶平等路段）智慧停車柱路段實施半小時計費，原則以每半小時10元計算停車費，特殊費率路段（如累進費率、身障及綠能優惠費率）則配合依其費率採半小時計算。另自1月7日起，停車費逾期催繳工本費亦由原本每筆20元，調整為當月每張催繳單（最多紀錄9筆逾期停車單）收取15元，預期可減輕民眾負擔。

交通局提醒，停車繳費期限仍維持20日，呼籲民眾仍依限繳納，亦可多加利用「台南好停」APP繳費，除享有優惠外，還能參加抽獎，有機會將智慧電動機車騎回家。