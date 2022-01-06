台南神秘店「賣您不曾有的感覺」！網一看心碎：是初戀嗎？

▲台南永康一處店家掛上「賣您不曾有的感覺」布條。（圖／翻攝自Facebook／台南府城大小事，下同）

網搜小組／閔文昱報導

有些店家在開業以前，會在店面布置引人注目的廣告，以吸引民眾日後前來消費，不過台南近日卻出現一間不同於以往的店面，老闆賣關子地在門口掛起一條寫著「賣您不曾有的感覺」紅布條，讓路過民眾都相當好奇，甚至還有網友猜測「是賣初戀的感覺嗎？」引發關注。

一名女網友近日在臉書社團「台南府城大小事」分享一張照片，只見在台南永康的中華二路上，出現一間奇特店家，不過該店家看似還未開始營業，只在鐵捲門上掛了一條寫著「即將賣您不曾有的感覺」的紅布條，並未透露店裡提供什麼服務、商品，讓原PO不禁好奇，「這是要賣什麼？賣初戀的感覺嗎？」

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貼文一曝光，馬上引發網友熱烈討論，紛紛留言，「昨天經過，小孩也再問我」、「到底是賣什麼關子? 哈哈」、「敲門問看看啊」、「噱頭吧我想，不過確實引起我的注意了」、「這之前好像是香店」。

其中，也有不少網友猜測，「我沒房子，是要賣我擁房的感覺嗎？」、「應該是吃的吧」、「桑心（傷心）感覺」、「美廉社」、「一罐100的礦泉水」、「台北魷魚焿」、「失戀的感覺」、「賣曖昧」、「烤鴨吧」、「按摩嗎」、「谷關空氣瓶」、「IKEA體驗店」。

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