　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

黃偉哲逐步實現照顧弱勢承諾　台南重陽加發健保福利金1千元

▲台南市長黃偉哲逐步實現照顧弱勢承諾，台南重陽加發65歲以上長者健保福利金1千元。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲逐步實現照顧弱勢承諾，台南重陽加發65歲以上長者健保福利金1千元。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

「照顧弱勢優先」一直是台南市長黃偉哲的施政理念，市府考量老人健保目前已補助低收入戶、中低收入戶及身心障礙者等弱勢民眾，為了協助經濟弱勢的長輩，即時獲得醫療保健服務，且回應市民對於老人健保補助的心聲及需要，規劃2022年度重陽節，針對弱勢加發健保福利金1千元。

社會局表示，市府秉持優先照顧弱勢民眾之原則，2022年度重陽節除發放重陽敬老禮金1千元，符合領取資格者約34萬1031人，為更擴大照顧弱勢經濟長輩，特別增列健保福利金發放標準及金額，針對55歲至64歲原住民及65歲至99歲之長者，經稅捐稽徵機關核定最近一年綜合所得總額合計未達申報標準或綜合所得稅稅率未超過12％（由納稅義務人申報為受扶養人亦同）且於設籍限定之月份未獲健保費自付額補助者，每人發放健保福利金金額1000元，符合資格者將可1次領到重陽敬老暨健保福利金2000元，預計受益人數24萬6893人，所需經費約需增加2億4689萬3000元，預估2022年重陽敬老暨健保褔利金支出總經費約5億9264萬3000元。

市長黃偉哲表示，面對未來的人口結構變化，需要將有限的資源用來建構更全面的福利設施佈建，市府會持續進行地方建設，也會持續媒合及連結社會資源，加強對弱勢的關懷照顧工作，確保長者都能安心安樂在地生活，同時也呼籲更多人一起加入關懷長者行列，落實推動台南市成高齡友善溫暖城市。

►冬天衣櫃不再少一件衣服的祕技！

ET快訊
「紅標誌藏一條蛇」她開車嚇呆　真相惹怒一票駕駛
日動物園人氣虎「咬斷女飼育員右手」　前晚竟整夜沒回籠舍
獨／陳松勇樹葬入土「二弟沒到場」　看護Yule淚送爸爸：心肝
ATM「隱藏功能」太先進！　內行實測超省時：不用排隊了
快訊／合歡山下冰霰了！「雪白地毯」畫面曝光
快訊／涉「內線交易」遭搜索！　國產建材實業前董事長50萬交保
快訊／第三劑「縮短間隔3個月」！　專家會議共識
走過8確診者工作場域　王必勝找到「2大可疑感染源頭」
正妹YouTuber遭2男痛毆！　超慘傷勢曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

回饋中低收入戶再加碼　中嘉寬頻北健免費贈SBL聯賽桃園場門票

最高薪資10萬！桃園就服處農曆年前徵才　釋出2700職缺

強化防疫作為　台南COVID-19防疫再提升

桃園11家急救責任醫院　春節24小時提供緊急及災難應變服務

中市提早啟動春節防疫　居家檢疫擅離36小時重罰100萬

龍山國小全新森林校舍群英樓啟用　打造知識遊樂地

黃偉哲逐步實現照顧弱勢承諾　台南重陽加發健保福利金1千元

台東縣強化防疫作為　即日起打疫苗贈200元宣導品

草漯保障宮+台益工業做公益　捐贈消防局救護車造福鄉里

環球科技大學幼保系「兒童戲劇」公演　寓教於樂超受歡迎

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

轎車誤闖機車道刷一整排防撞桿　後方騎士驚呆：OMG！到底在幹嘛

高雄酒駕「肇事者至今沒慰問 」　嬤哽咽：不敢讓他們知道媽媽走了

貴賓6寶洗香香一見爸肉球猛抓牆　老么Q彈狂跳迎接他楞：多久沒見

王力宏員工控李靚蕾「沒有任何出軌證據」　Yumi私訊內容遭曝…閨密心疼喊：蕩婦羞辱

郭書瑤曝跟前男友「夜店變裝」小情趣　莫莉扮警察挑逗：來～身體檢查♥

能救先救！馬公漁市賣抱卵母蟹　公視前董事長霸氣全部買下放生

「小凱老師」許富凱把Lulu嘴唇畫超厚XD　怕被剪瀏海⋯直接「雙→單眼皮」笑翻

「陶朱隱園」賣多少才合理？　顏炳立給算式：1坪592萬

賀軍翔模仿無尊「大露牙齦」崩壞了XD　洗完澡直播「下半身沒穿」藍隊全暴動

回饋中低收入戶再加碼　中嘉寬頻北健免費贈SBL聯賽桃園場門票

最高薪資10萬！桃園就服處農曆年前徵才　釋出2700職缺

強化防疫作為　台南COVID-19防疫再提升

桃園11家急救責任醫院　春節24小時提供緊急及災難應變服務

中市提早啟動春節防疫　居家檢疫擅離36小時重罰100萬

龍山國小全新森林校舍群英樓啟用　打造知識遊樂地

黃偉哲逐步實現照顧弱勢承諾　台南重陽加發健保福利金1千元

台東縣強化防疫作為　即日起打疫苗贈200元宣導品

草漯保障宮+台益工業做公益　捐贈消防局救護車造福鄉里

環球科技大學幼保系「兒童戲劇」公演　寓教於樂超受歡迎

成本不到100元、效果媲美沙龍的「護髮教程」　南韓、日本各有新招

曾莞婷3副業狂撈金　闆娘霸氣：年終絕對比去年多

一斤售價49元保證甜！　她見「長毛橘鮮果」窩籃子打瞌睡樂翻

回饋中低收入戶再加碼　中嘉寬頻北健免費贈SBL聯賽桃園場門票

韋禮安大量身家「投入加密貨幣」！　唱尾牙一半驚見林志穎坐台下

整排透天擺巨石　造景或擋煞？網友：保你家門口沒人敢停車

婆婆被早餐店老闆喊美女！　女星兒「疑惑提問」她冒冷汗急制止

邊牧遇活潑汪朋友驚恐狂閃　低頭「斜眼偷瞄」：比偶還瘋？

女星火辣熱舞「平口上衣滑下來」！在張衛健旁邊急拉衣…尷尬被拍

大哥回來了！鬼滅之刃真人舞台受好評...將重現炎柱經典戰役

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

地方熱門新聞

即／有家長確診！傳桃園2國高中4日全校停課

雲林縣家用廚餘機補助　即日起至環保局申請

期全面禁捕抱卵母蟹　前公視董座霸氣買蟹放生

Omicron升溫　彰化打1、2劑送200元禮券

中市提早啟動春節防疫　居家檢疫加重處罰

懷雙胞胎突然破水　雲林警馳援18分送醫

雲林「空品VIP區域」上路　最高罰6萬

直播叫賣達人陳柏慶　辦「桃聯寒冬送暖」

順澤宮春節加碼送4千個虎年「冠軍錢母」

大台南春安檢查守護勞工過好年

竊賊正在變賣偷來電線　潮警尾隨趕來逮人

南消換發新制服舒適及機能提升

台灣尿素供應拉緊報　立委鍾佳濱促政府因應

提前發銭好過年　公教人員月退、年終1月入賬

更多熱門

相關新聞

儲備年假期間血液庫存量

儲備年假期間血液庫存量

春節期間容易鬧血荒，台南市長黃偉哲6日出席台南捐血中心舉辦捐血月活動，響應捐血月活動，由於今年春節年假長達9天，須提早調節血液庫存量，儲備足夠的血液，讓年假期間需要用血的病患，能安心接受治療，黃偉哲籲民眾捐熱血好過年！

台南永康公園遊戲場打造春節後啟動

台南永康公園遊戲場打造春節後啟動

黃偉哲要求防範防疫旅館群聚感染

黃偉哲要求防範防疫旅館群聚感染

南科人「孝子」不住南科　市府向中央討救兵「3年後改善」

南科人「孝子」不住南科　市府向中央討救兵「3年後改善」

台南老人可以領1千元健保補助費

台南老人可以領1千元健保補助費

關鍵字：

黃偉哲弱勢台南重陽健保福利金

讀者迴響

熱門新聞

62歲富婆「大戰14個嫩老公」消失2年悽慘現況曝光

《全明星》比賽爆意外！20歲藍隊主將急送醫

國鼎飆漲67%「開盤8分鐘」暫停交易！他搶買75張　賺957萬

蕾神GG？網追查裸聊時間軸一驚「Yumi沒說謊」

王力宏離婚風向大轉！網友湧李靚蕾微博狂噴

網紅張比比偷腥攝影師！丈夫求償金額曝

多人呼吸道症狀看診　醫曝Omicron症狀和感冒難分

切割李靚蕾財產對半分！　王力宏返台「手機反拍媒體」背後藏內幕

木子小姐相驗結果出爐！男友自責發聲

限時2天「這3組名字」爽喝13元手搖杯

高端超搶手！兒科醫證實：診所的已經打完了

辣模爆綠了男友「睡過半個嘻哈圈」近況曝

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

確診清潔工連5天到場！金嗓歌友會現場曝光

確診者曾去過七星潭、山度空間

更多

最夯影音

更多
暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單
轎車誤闖機車道刷一整排防撞桿　後方騎士驚呆：OMG！到底在幹嘛

轎車誤闖機車道刷一整排防撞桿　後方騎士驚呆：OMG！到底在幹嘛

高雄酒駕「肇事者至今沒慰問 」　嬤哽咽：不敢讓他們知道媽媽走了

高雄酒駕「肇事者至今沒慰問 」　嬤哽咽：不敢讓他們知道媽媽走了

貴賓6寶洗香香一見爸肉球猛抓牆　老么Q彈狂跳迎接他楞：多久沒見

貴賓6寶洗香香一見爸肉球猛抓牆　老么Q彈狂跳迎接他楞：多久沒見

王力宏員工控李靚蕾「沒有任何出軌證據」　Yumi私訊內容遭曝…閨密心疼喊：蕩婦羞辱

王力宏員工控李靚蕾「沒有任何出軌證據」　Yumi私訊內容遭曝…閨密心疼喊：蕩婦羞辱

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面