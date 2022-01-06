黃偉哲逐步實現照顧弱勢承諾　台南重陽加發健保福利金1千元

▲台南市長黃偉哲逐步實現照顧弱勢承諾，台南重陽加發65歲以上長者健保福利金1千元。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



「照顧弱勢優先」一直是台南市長黃偉哲的施政理念，市府考量老人健保目前已補助低收入戶、中低收入戶及身心障礙者等弱勢民眾，為了協助經濟弱勢的長輩，即時獲得醫療保健服務，且回應市民對於老人健保補助的心聲及需要，規劃2022年度重陽節，針對弱勢加發健保福利金1千元。

社會局表示，市府秉持優先照顧弱勢民眾之原則，2022年度重陽節除發放重陽敬老禮金1千元，符合領取資格者約34萬1031人，為更擴大照顧弱勢經濟長輩，特別增列健保福利金發放標準及金額，針對55歲至64歲原住民及65歲至99歲之長者，經稅捐稽徵機關核定最近一年綜合所得總額合計未達申報標準或綜合所得稅稅率未超過12％（由納稅義務人申報為受扶養人亦同）且於設籍限定之月份未獲健保費自付額補助者，每人發放健保福利金金額1000元，符合資格者將可1次領到重陽敬老暨健保福利金2000元，預計受益人數24萬6893人，所需經費約需增加2億4689萬3000元，預估2022年重陽敬老暨健保褔利金支出總經費約5億9264萬3000元。

市長黃偉哲表示，面對未來的人口結構變化，需要將有限的資源用來建構更全面的福利設施佈建，市府會持續進行地方建設，也會持續媒合及連結社會資源，加強對弱勢的關懷照顧工作，確保長者都能安心安樂在地生活，同時也呼籲更多人一起加入關懷長者行列，落實推動台南市成高齡友善溫暖城市。