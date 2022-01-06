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強化防疫作為　台南COVID-19防疫再提升

▲因應國內出現COVID-19變種病毒Omicron個案，台南市6日起強化防疫應變作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲因應國內出現COVID-19變種病毒Omicron個案，台南市6日起強化防疫應變作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應國內出現COVID-19變種病毒Omicron個案，台南市6日起強化防疫應變作為，包含安排高風險工作者接種第3劑疫苗、查核台南市1425間防疫旅宿房間之空調、通風設備、防疫動線，加強稽查外包清潔公司，整備醫療量能、預備19處戶外採檢站、防疫計程車司機載客一律穿戴護目鏡及隔離衣。

市府指出，若有疑似個案經院所轉診採檢後確診，轉診院所可獲新台幣1萬元通報獎勵金，以強化通報機制。

▲因應國內出現COVID-19變種病毒Omicron個案，台南市6日起強化防疫應變作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為避免防疫旅宿內發生相互感染情形，衛生局近日持續查核空調、通風系統管線，5日檢視169房，其中2家旅宿共110房有同樓層天花板空間相連情形；且110間房中4間無窗，衛生局因此要求業者不能使用，其餘106房建議藉由打開窗戶增加通風，以降低環境病毒量以及氣溶膠傳播風險；另外，衛生局也購置80台紫外線循環氣流殺菌機、業者捐贈20部共100部，提供防疫旅館加強空氣及環境除菌阻斷環媒傳播。

衛生局建議，台南市權管場所、場域之人員（即COVID-19公費疫苗接種對象第1、2、3、7類對象）、維持醫療、防疫量能者、高接觸風險工作者、維持國家安全及社會機能正常運作者務必儘快完成2劑COVID-19疫苗接種；目前台南市已完成接種2劑莫德納疫苗且已滿5個月者計有8063人、完成2劑AZ疫苗接種滿5個月者17822人；台南市尚有庫存莫德納8176劑，提醒可接種追加劑者儘快安排接種。

尚未完成接種者，可多加運用疫苗地圖查詢台南市提供COVID-19 接種服務之合約院所 https://antiflu.cdc.gov.tw/Covid19# ，透過網路掛號系統或電話預約接種；於衛生所門診、衛生所開設之接種站接種AZ、BNT疫苗者可領取200元禮券；於醫療院所門診、院所開設之接種站接種AZ、BNT疫苗可領取禮品。

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