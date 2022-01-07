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社會 社會焦點 保障人權

3萬2千人酒駕遭起訴　疫情也檔不住「酒駕成最嚴重犯罪」

▲▼高雄男黃子洋撞碎一家四口天倫夢。（圖／民眾提供）

▲黃子洋酒駕撞飛高雄一家四口，再次引發社會議論酒駕修法問題。（資料照／民眾提供）

記者劉昌松／台北報導

高雄BMW男黃子洋去年底酒駕造成林家1死3重傷，酒駕修法加重刑責的呼聲再起，但根據法務部統計資料，過去台灣3度修法，已經把酒駕致人於死刑責加重到無期徒刑，2020年仍有5萬人因不能安全駕駛罪遭起訴，即使去年疫情限制民眾生活，到11月為止，也累計起訴了3萬2千人，遙遙領先第2名的詐欺被告2萬6千多人。

台灣以前對於酒駕只能用行政罰錢了解，1999年才把酒駕列進《刑法》公共危險罪章，當時並沒有嚴格限制酒精呼氣濃度標準，大家耳熟能詳的0.55 mg/L，只是刑事移送標準，觸法最重可判1年以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰金，而且酒駕致死，只能用最重2年徒刑過失致死來判罪。

▲▼地檢署歷年起訴罪名人數摘要。（圖／記者劉昌松製表）

▲全國地檢署歷年起訴罪名與人數統計摘要。（圖／記者劉昌松製表）

2010年間，英國商人林克穎在台灣酒店消費後，執意酒駕，撞死孝子送報生黃俊德，隔年，立法院首度通過修法，提高單純酒駕刑責到最重2年以下徒刑，另外增訂酒駕致人於死，可處1年以上，7年以下徒刑，致重傷者，處6月以上、5年以下有期徒刑。

2013年間，台大女醫曾御慈遭男子詹震山酒駕撞死，再次引起社會譁然，立法院在同年火速通過修法，直接明文把原本的0.55移送標準，提高為「吐氣酒精濃度0.25 mg/L」或是「血液中酒精濃度達0.05%」以上者，就是酒駕，同時把酒駕致死罪刑責提高到3年以上、10年以下有期徒刑；致重傷者，處1年以上、7年以下有期徒刑。

2019年農曆春節前夕，酒駕累犯陳瑞盈無照酒駕，逆向撞翻多輛汽機車，2名機車騎士當場慘死，台灣第3度修法，5年內再犯酒駕因而致死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上、10年以下徒刑。

▲台中2日凌晨發生酒駕撞死人。（圖／記者陳玉翻攝）

▲台中陳瑞盈酒駕累犯撞死2名機車騎士後，政府第3度修法，把酒駕致死刑責提高到無期徒刑。（圖／資料照）

不過根據法務部統計的歷年罪名起訴人數，其中包含毒駕、酒駕在內的不能安全駕駛罪被告，全國地檢署在2014年起訴了6萬6千人達到最高峰，之後雖然逐年遞減，但到了2020年，仍有4萬7千多人因不能安全駕駛罪遭起訴，遠高於通常是打架鬧事的同年度傷害罪被告2萬9千人，以及竊盜罪被告2萬8千人。

即使到2021年，因為政府防疫政策關係，許多八大行業和餐飲業被迫歇業好一陣子，法務部統計到11月為止，全國各地檢起訴的18萬多名刑案被告中，有3萬2千人是觸犯「不能安全駕駛罪」，遙遙領先第2位的詐欺案2萬6千多人，酒駕儼然成為全國犯罪人口最多的治安問題。

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