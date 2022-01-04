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社會 社會焦點 保障人權

著作權蟑螂抓到了！上傳種子片源誘網友盜版　4人海撈千萬和解金

打電腦,遊戲,電腦,宅男,電動（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲檢察官發現網路盜版影片猖獗，一部分原因是影視公司委託的人故意上傳片源誘使網友犯罪。（圖／stocksnap）

記者劉昌松／台北報導

男子陳羅崇等4人平常靠著幫電影版權公司抓盜版為業，卻為了追求檢舉分紅，故意把公司取得授權的電影，上傳種子片源到分享網站上，誘使網友下載轉傳，趁機擷取數十或數百名網友IP位址，再以刑逼民，迫使網友們選擇和版權公司和解後，陳等人從中抽成，累計2013年起，4人靠非法攬訟誘捕檢舉等手段，大賺千萬元。

本件緣起於台北地檢署智慧財產專組主任檢察官呂建興，日前在偵辦1件華映娛樂公司控告網友違反《著作權法》案件時，詢問華映員工有關網路傳輸影片列表的「本機」、「傳輸速率」等問題時，華映的回答竟然是請檢察官去詢問，幫另一家公司、得利影視取締盜版的陳羅崇。

▲▼駭客（Haker）示意圖。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲陳羅崇等人親自參與網路盜版影片分享，才有機會擷取其他網友IP進而取締。（示意圖／Pixabay）

檢察官追查發現，原來是近年新增許多網路論壇可分享影片，傳統的街頭盜版光碟市場萎縮，不只陳羅崇，還有翁世達、郭玉鳳、許恭誠，4人原本可能受雇於電影版權公司取締盜版，都因業務問題變成個體戶，各自和得利影視、華映娛樂、海樂影業、車庫等電影版權公司簽約承攬業務。

由於上網取締點對點的非法傳輸有難度，專業的檢警單位都很難追溯，陳羅崇等人乾脆自己扮起盜版源頭，把公司授權的正版電影上傳到網路成為種子，趁其他網友來點擊下載及轉傳的時候，擷取網友IP，如此取締手法，不但百發百中，而且每次一告就是數十或上百名網友。

陳等人鎖定對象後，就開始為各影片版權公司撰寫告訴狀，由警察根據IP追查網友身分，挨告的網友為了避免刑案加身，幾乎都選擇支付3到6萬元不等，甚至10幾萬的和解金，這筆錢雖然都是交給影是版權公司，但陳等4人可以根據合約以35到45%抽成或直接對分。

▲▼駭客會透過色情網站竊取用戶資料。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲著作權蟑螂誘捕陷害網友犯罪，因此每次都能抓到數十或數百網友犯法。（示意圖／Pexels）

根據檢察官調查，陳羅崇從2014年到2019年間，從得利影視、華映娛樂拿到超過500萬元；本業是飯店擔任員工的翁世達賺得比較少，大約只從得利影視拿到20萬元，不過翁另外幫不懂網路的郭玉鳳上網釣魚，讓郭女從2016年起，靠誘捕網友盜版海樂、車庫公司的電影，賺進400多萬元，另外許恭誠則從2014年到2019年間，賺約200萬元。

陳羅崇、翁世達、郭玉鳳到案後都否認違法，檢察官認為他們不是公司受雇員工，誘不具律師身分，卻與各公司簽約承攬訴訟，還利用誘捕、陷害教唆手法，取締網友盜版，獲利甚豐，且無須任何蒐證成本，「各公司也樂此不疲引進影片交給他們去取締，朋分和解金，誘使公眾犯罪，以圖私利」，因此依違反《著作權法》、包攬他人訴訟罪起訴3人，並請求法官沒收不法所得；至於許恭誠因坦承犯行，加上剛做完腎臟移植手術，獲得緩起訴處分1年，條件是繳庫20萬元。

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