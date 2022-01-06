快訊／高雄拾荒男酒駕被攔！怒掏斧頭逼近　警鳴3槍、噴辣椒水壓制

▲拾荒男騎車遮牌又酒駕，不服取締怒掏斧頭下逼近員警，被員警鳴槍、噴辣椒水壓制。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者趙蔡州、吳奕靖／高雄報導

高雄市左營一名田姓警員6日晚間8時40分在街上巡邏時，發現一名60歲蔡姓男子騎車違規遮掩車牌進而上前攔查，不料才剛靠近就聞到濃濃酒氣。蔡男下車後不願配合，甚至從坐墊內拿出斧頭威嚇，最後被警員持警棍、辣椒水壓制帶回派出所，經檢驗後酒測值超標，訊後依妨害公務等罪嫌偵辦。

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