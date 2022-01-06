　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／高雄拾荒男酒駕被攔！怒掏斧頭逼近　警鳴3槍、噴辣椒水壓制

▲▼警方攔查一個疑似酒駕騎車的拾荒男，拾荒男不服取締，拿著斧頭下車逼近員警。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲拾荒男騎車遮牌又酒駕，不服取締怒掏斧頭下逼近員警，被員警鳴槍、噴辣椒水壓制。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者趙蔡州、吳奕靖／高雄報導

高雄市左營一名田姓警員6日晚間8時40分在街上巡邏時，發現一名60歲蔡姓男子騎車違規遮掩車牌進而上前攔查，不料才剛靠近就聞到濃濃酒氣。蔡男下車後不願配合，甚至從坐墊內拿出斧頭威嚇，最後被警員持警棍、辣椒水壓制帶回派出所，經檢驗後酒測值超標，訊後依妨害公務等罪嫌偵辦。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼警方攔查一個疑似酒駕騎車的拾荒男，拾荒男不服取締，拿著斧頭下車逼近員警。（圖／記者吳奕靖翻攝）

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►冬天衣櫃不再少一件衣服的祕技！

ET快訊
快訊／玉山下冰霰了！零下0.4°C「絲絲銀白」畫面曝光
快訊／高雄男酒駕被攔！怒掏斧頭逼近　警鳴3槍
正妹網紅賣「原味瓶裝屁」海賺500萬　身體爆警訊急送醫
罕見冬雷響！冰雨砸全台「冷氣團來了」　一張圖看3變天急凍
小米手機爆資安疑慮！搜「蔡英文、台獨」恐回傳中國　NCC要查
台人睡眠時長「亞洲倒數第三」！　醫點出2大隱憂
西安爸心絞痛「醫院全拒收」身亡　女兒崩潰文引爆民憤
獨／偷親性騷女學生竟反告數罪　恐怖男出庭噁嗆：台灣女生很厲害
美女歌手開車遭撞「重度腦震盪」　住院20天爆嚴重後遺症

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄拾荒男酒駕被攔！怒掏斧頭逼近　警鳴3槍、噴辣椒水壓制

獨／偷親女高中生竟反告數罪　恐怖男出庭噁嗆：台灣女生很厲害

國產內線疑案「超大咖陣容」　4上市公司董事長遭同步約談

全國擴大取締酒駕專案7日上路　警政署將動員全國4381警力

快訊／男嬰生母找到了！無力扶養棄育幼院門口：盼獲良好照顧

欠繳上千筆國道通行費、罰鍰40萬　桃園男5筆土地遭查封拍賣

快訊／涉「內線交易」遭搜索！國產建材實業前董事長50萬交保

遭客戶「胡亂來」...人妻保險員崩潰求助　色男下場曝

高雄酒駕肇事點將設紅綠燈！他嘆「已規劃」：未動工先發生憾事

國產建材多名董事「內線交易」遭24路搜索！國賓影城董事長遭約談

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

轎車誤闖機車道刷一整排防撞桿　後方騎士驚呆：OMG！到底在幹嘛

高雄酒駕「肇事者至今沒慰問 」　嬤哽咽：不敢讓他們知道媽媽走了

貴賓6寶洗香香一見爸肉球猛抓牆　老么Q彈狂跳迎接他楞：多久沒見

郭書瑤曝跟前男友「夜店變裝」小情趣　莫莉扮警察挑逗：來～身體檢查♥

「小凱老師」許富凱把Lulu嘴唇畫超厚XD　怕被剪瀏海⋯直接「雙→單眼皮」笑翻

「陶朱隱園」賣多少才合理？　顏炳立給算式：1坪592萬

王力宏員工控李靚蕾「沒有任何出軌證據」　Yumi私訊內容遭曝…閨密心疼喊：蕩婦羞辱

能救先救！馬公漁市賣抱卵母蟹　公視前董事長霸氣全部買下放生

賀軍翔模仿無尊「大露牙齦」崩壞了XD　洗完澡直播「下半身沒穿」藍隊全暴動

快訊／高雄拾荒男酒駕被攔！怒掏斧頭逼近　警鳴3槍、噴辣椒水壓制

獨／偷親女高中生竟反告數罪　恐怖男出庭噁嗆：台灣女生很厲害

國產內線疑案「超大咖陣容」　4上市公司董事長遭同步約談

全國擴大取締酒駕專案7日上路　警政署將動員全國4381警力

快訊／男嬰生母找到了！無力扶養棄育幼院門口：盼獲良好照顧

欠繳上千筆國道通行費、罰鍰40萬　桃園男5筆土地遭查封拍賣

快訊／涉「內線交易」遭搜索！國產建材實業前董事長50萬交保

遭客戶「胡亂來」...人妻保險員崩潰求助　色男下場曝

高雄酒駕肇事點將設紅綠燈！他嘆「已規劃」：未動工先發生憾事

國產建材多名董事「內線交易」遭24路搜索！國賓影城董事長遭約談

生技族群好消息　藥華藥發「另類年終」、認股員工現賺17.45萬

中國企業市值排名「台積電奪冠」　林為洲：阿共大哥也學雙標？

天冷下雨又有地震？炎亞綸「大家注意聽」神預測後再開示

快訊／玉山下冰霰了！零下0.4°C「絲絲銀白8分鐘」　絕美曝光

營養師教你喝紅酒！謹記「1口酒、2口水原則」，不怕喝過量

快訊／高雄拾荒男酒駕被攔！怒掏斧頭逼近　警鳴3槍、噴辣椒水壓制

梵谷、雷諾瓦助陣《慕夏狂潮》　大爆高更「不會畫畫」秘辛

陸禁台灣2家石斑魚進口　陸委會：有提前通報「符合防檢疫慣例」

房東「續約前漲3000租金」　美女主播被驅逐2次崩潰：真心換絕情

睡前喝水防中風？他跟風一試「尿急摔斷骨」　6個月後過世了

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

社會熱門新聞

網紅張比比偷腥攝影師！丈夫求償金額曝

木子小姐相驗結果出爐！男友自責發聲

最高法院年終趕進度　3惡魔釀17冤魂統統免死

失業壓力大　老師2021年最後一天輕生

臥龍洞3屍命案！情侶檔今解剖

千字文控長官性侵輕生亡　執行長被逆轉起訴刑15年

嘉義民雄2車相撞　各自兩輪離地

台大木子小姐墜樓亡　手機藏一封信

獨／500天讓執行長被逆轉　哥哽咽憶妹說話了

即／幫潑屎妹復仇　黑底爸找人糞襲160cm男

南投3死扯出驅魔案　前女友曾告3死者

永豐餘台東廠工安意外！廢紙箱倒塌1死

高雄遲緩兒遭球棒隊痛毆！4嫌殺人未遂罪移送

嘉義東石深夜槍響　24歲男頭部中彈送醫

更多熱門

相關新聞

全國擴大取締酒駕專案7日上路　動員4381警力

全國擴大取締酒駕專案7日上路　動員4381警力

警政署通令全國各地警察機關強化執行防制酒駕作為，並於1月4日邀集全國各縣市警局夜管副局長、交通大隊長召開「研商道路交通安全改善方案」視訊會議，警政署長陳家欽會中就「強化防制酒後駕車」加強查緝力度、要求各單位確實規劃勤務，並針對重點於餐廳、KTV、夜店、易發生酒駕行為等地點周邊，展現綜合快打警力，防止酒駕行為，並嚴防街頭聚眾鬥毆之事件。

高雄酒駕肇事點將設紅綠燈！他嘆「事發前就有規劃」

高雄酒駕肇事點將設紅綠燈！他嘆「事發前就有規劃」

蘇貞昌裁示嚴審酒罵　再犯者難易科罰金

蘇貞昌裁示嚴審酒罵　再犯者難易科罰金

陳其邁再宣戰酒駕：一定不手軟

陳其邁再宣戰酒駕：一定不手軟

他喝「3碗鱉湯」酒測值0.91！同車女客也連坐

他喝「3碗鱉湯」酒測值0.91！同車女客也連坐

關鍵字：

酒駕

讀者迴響

熱門新聞

62歲富婆「大戰14個嫩老公」消失2年悽慘現況曝光

《全明星》比賽爆意外！20歲藍隊主將急送醫

蕾神GG？網追查裸聊時間軸一驚「Yumi沒說謊」

國鼎飆漲67%「開盤8分鐘」暫停交易！他搶買75張　賺957萬

王力宏離婚風向大轉！網友湧李靚蕾微博狂噴

網紅張比比偷腥攝影師！丈夫求償金額曝

高端超搶手！兒科醫證實：診所的已經打完了

多人呼吸道症狀看診　醫曝Omicron症狀和感冒難分

切割李靚蕾財產對半分！　王力宏返台「手機反拍媒體」背後藏內幕

限時2天「這3組名字」爽喝13元手搖杯

木子小姐相驗結果出爐！男友自責發聲

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

金曲歌手過馬路跌倒陷昏迷！3個月都沒醒

辣模爆綠了男友「睡過半個嘻哈圈」近況曝

咖啡只排第二！台灣人去超商都買「這1物」

更多

最夯影音

更多
暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單
轎車誤闖機車道刷一整排防撞桿　後方騎士驚呆：OMG！到底在幹嘛

轎車誤闖機車道刷一整排防撞桿　後方騎士驚呆：OMG！到底在幹嘛

高雄酒駕「肇事者至今沒慰問 」　嬤哽咽：不敢讓他們知道媽媽走了

高雄酒駕「肇事者至今沒慰問 」　嬤哽咽：不敢讓他們知道媽媽走了

貴賓6寶洗香香一見爸肉球猛抓牆　老么Q彈狂跳迎接他楞：多久沒見

貴賓6寶洗香香一見爸肉球猛抓牆　老么Q彈狂跳迎接他楞：多久沒見

郭書瑤曝跟前男友「夜店變裝」小情趣　莫莉扮警察挑逗：來～身體檢查♥

郭書瑤曝跟前男友「夜店變裝」小情趣　莫莉扮警察挑逗：來～身體檢查♥

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面