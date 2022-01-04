　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

趁疫情哄抬酒精削18萬　OL動機曝：倒楣摔車拜拜神明要我做善事

▲女生，女子，OL，女強人，女職員，女員工，女勞工，妹子，報表，文書，打電腦。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

▲彭姓女子因為連續出車禍，為了照神明指示籌錢行善，上網哄抬販賣防疫用酒精觸法。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

台北彭姓OL在疫情期間，發現酒精變得奇貨可居，但家裡附近的便利商店隨便買都是一箱，竟買來上網販售，被檢調查獲涉嫌哄抬物價時，已賣出6000瓶，獲利約18萬元，彭女到案解釋，因為前陣子運氣太衰，連出2次車禍，神明要她做善事，她用這方法賺得錢都捐出去了，台北地檢署4日給予緩起訴處分。

2020年台灣新冠肺炎三級警戒疫情期間，為了避免防疫物資遭囤貨哄抬，不少大型連鎖便利商店對其中需求最大的口罩祭出限量政策，6、7月間，疫情最吃緊的時候，甚至出現部分店家沒有口罩可賣的情形，這讓年僅20多歲、長相清秀的彭姓OL覺得奇怪，因為她明明在台糖便利商店還有看到很多酒精。

▲▼台酒。（圖／台酒提供）

▲新冠疫情期間，有消毒效果的酒精成為搶手的防疫物資。（圖／台酒提供）

彭女突發奇想，到台糖便利商店搬酒精回家，然後上蝦皮販售，原本1瓶4、50元的酒精，她標價8、90元也很快就賣出，彭女因此繼續去電加一箱一箱的搬酒精來賣，後來隨著疫情趨緩，慢慢降低售價，直到調查局台北市調處盯上她，她已經賣出6000瓶，獲利18萬多元，但這些錢已經不在她手上了。

彭女坦承犯行並解釋，因為她在疫情嚴重前1個月的運氣太差太衰，莫名其妙連出2次車禍，她去燒香拜拜，神明建議她要多善事，但她薪水不多，用這方法賺來的錢都已經捐出去了，她並拿出捐贈物資給公立托兒所、弱勢團體家庭的收據、感謝狀當證明，檢察官最後依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》哄抬防疫物資價格罪給予緩起訴2年，條件式繳庫8萬元，另要提供50小時的義務勞務。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

反骨艾瑞絲IG限動：少來煩我　網酸「不紅小模」挨告結果出爐

美麗華富二代拿公地貸10億遭起訴　他自爆：土地多到搞不清楚

著作權蟑螂抓到了！上傳種子片源誘網友盜版　4人海撈千萬和解金

►礁溪兆品酒店住宿券激殺2.8折！

ET快訊
王力宏員工曝BY2妹裸照真相！　揭61小時「蕾宏大戰」內幕
過期10年還做成保健食品！　這家黑心廠商大賺7千萬
OL買6000瓶酒精「上蝦皮轉賣」！　價格翻倍狂賺18萬
找到了！東石濱海大橋工人失蹤7天　屍體卡蚵架
胡宇威爆3歲姪女、妹夫確診！　「燒到40度」打過疫苗也染疫
「除夕到初6全在娘家過！」媳婦開大絕不用見婆婆　網：很高招
2021各國生活品質排名！台灣「1指數」全球第一　網認了：合
F奶工地波神丟5.2克拉鑽戒　狂發限動稱前男友偷走！下場慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

趁疫情哄抬酒精削18萬　OL動機曝：倒楣摔車拜拜神明要我做善事

找到了！東石濱海大橋工人落海失蹤第7天　遺體被發現卡蚵架

宜蘭婦遭捲入垃圾車底！走進視線死角...右手骨折送醫

賣過期10年蛋黃粉獲利7000萬　華肝基因公司5人詐欺罪起訴

F奶工地波神丟5.2克拉鑽戒　狂發限時動態指前男友偷的結果慘了

著作權蟑螂抓到了！上傳種子片源誘網友盜版　4人海撈千萬和解金

菜鳥調查官結訓！前三名出爐　2學員創作期歌《從今以後》

半個月內開車衝撞家門+潑漆　屏東女遇恐怖情人！法院核發保護令

雲林賓士撞聯結車　無煞車撞擊恐怖畫面曝光

內湖包租公殺妻命案　非常上訴或改判7年半並監護3年

高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

寶媽媽登場！吳慷仁《華燈2》嫵媚嬌嗔　調戲楊祐寧…對尬林心如：來我這應徵

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

鄧紫棋IG千字文吐失控淚崩！　富二代男友「誰能翻譯」網開轟

遭嗆「騎到快車道」騎士迅速回擊　轎車尷尬倒退被後車連按喇叭！

老外赴少林寺修練成功夫大師！　秀高難度空中定桿+鐵頭功帥爆

玄關地墊寫「別讓老公看見包裹」　快遞員秒藏機靈回：來傳福音的

阿嬤苦守加護外頭...半步不敢離　麵包當三餐「就怕兒孫想要找人」

趁疫情哄抬酒精削18萬　OL動機曝：倒楣摔車拜拜神明要我做善事

找到了！東石濱海大橋工人落海失蹤第7天　遺體被發現卡蚵架

宜蘭婦遭捲入垃圾車底！走進視線死角...右手骨折送醫

賣過期10年蛋黃粉獲利7000萬　華肝基因公司5人詐欺罪起訴

F奶工地波神丟5.2克拉鑽戒　狂發限時動態指前男友偷的結果慘了

著作權蟑螂抓到了！上傳種子片源誘網友盜版　4人海撈千萬和解金

菜鳥調查官結訓！前三名出爐　2學員創作期歌《從今以後》

半個月內開車衝撞家門+潑漆　屏東女遇恐怖情人！法院核發保護令

雲林賓士撞聯結車　無煞車撞擊恐怖畫面曝光

內湖包租公殺妻命案　非常上訴或改判7年半並監護3年

比高端超市更好！JASONS「10月要改名」了　買得到更多進口商品

二級保育類「圓胖藍腹鷴」四獸山現蹤　本尊「深藍漸層長尾」美翻

又是泰國郵包！偷藏豬肉香腸驗出非洲豬瘟　與首起來源不同公司

機場4人確診！指揮中心支援2400快篩試劑　桃機二航廈全面擴大篩檢

金泰希打槍Rain 5次！婚後告訴閨蜜：我嫁對人了　一見鐘情內幕曝

台積電、大立光領軍！台股大漲255點收18526再刷新高

「暮光女」生吞嚼碎珍珠項鍊太震撼！還原黛妃婚姻悲劇親解內幕

300公分陰莖雕像「巨根頂天」　市長挺爆藝術家：再來10個

50隻獼猴下山集結村民家　「達達達」腳步聲屋頂跑過嚇壞屋主

LIVE／「桃機4人確診」本土疫情擴大　陳時中最新說明

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

社會熱門新聞

怕被老公罵！她買平板送警局說「撿到」竟被貪警A走

目睹女友劈腿小開！魯蛇PO網公審害她殞命

高雄22歲妹狂譙力宏敢挨告！晚間現身了

工廠偷排氰化物！21歲新婚工人「爸我不行了」亡

即／Toyz出來了！勒戒所評估無吸毒傾向獲釋

人妻帶小鮮肉回家　辯「修完水電就走欠人情」

快訊／新莊分局偵查隊長「酒駕」

F奶工地波神丟鑽戒狂指「前男友」偷的　慘挨告

律師「連結」人妻　上摩鐵2次下場曝

雲林賓士撞聯結車　25歲駕駛不治

南投古道命案　高大成揭情侶失蹤原因

南投臥龍洞命案　失蹤情侶關係曝光

國策顧問坑國策顧問　前總統之子遭控賴帳千萬

哄抬酒精賺18萬　OL：神明要我行善

更多熱門

相關新聞

化學兵進駐桃機　鎖定二航停車場擴大清消

化學兵進駐桃機　鎖定二航停車場擴大清消

中央流行疫情指揮中心3日晚間公布，一名在桃機擔任清潔人員的本國籍40多歲女性確診，陸軍33化學兵群4日前往現場進行消毒，共出動3.5噸載重車1輛、重型消毒車2輛、偵搜車1輛、悍馬車2輛、輕型消毒器2具、氣霧式消毒器3具等2類12件。

美FDA批准12至15歲接種輝瑞第3劑

美FDA批准12至15歲接種輝瑞第3劑

奪命牌局！閨蜜確診沒講害死她

奪命牌局！閨蜜確診沒講害死她

沈富雄：2劑疫苗+染Omicron可能終身免疫

沈富雄：2劑疫苗+染Omicron可能終身免疫

大陸南極科考隊「嚴禁串門」防疫 各站封路立警示牌限制活動範圍

大陸南極科考隊「嚴禁串門」防疫 各站封路立警示牌限制活動範圍

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19防疫物資哄抬酒精紓困條例運氣緩起訴勞動義務勞務

讀者迴響

熱門新聞

即／有家長確診！傳桃園2國高中4日全校停課

宥勝手機桌布「地震也不放」緊摟周曉涵！

護理師染疫昏迷28天命危！　「大劑量威而鋼」奇蹟救回

台大澄清木子小姐離世非事實　

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

李李仁帶陶晶瑩飛美國「台灣的朋友不要罵我」！

Netflix「1部片讓PTT炸鍋了」！　鄉民見劇情驚呆：寫實到可怕

百年周期到了！學者預警8以上海溝型地震

桃機本土增為4人確診　3清潔工同包商、再增小黃司機

台大教授揪《華燈》2大錯誤！

本土+1　醫示警「這區朋友」：有異狀就採檢

業績都達標仍被資遣　網點破真相

網紅木子小姐傳離世　台大澄清：並非事實

「台灣人越來越沒禮貌！」網有感：這族群最失禮

社區警戒！桃機清潔員本土案例Ct值僅11

更多

最夯影音

更多
高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！

高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！
陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

寶媽媽登場！吳慷仁《華燈2》嫵媚嬌嗔　調戲楊祐寧…對尬林心如：來我這應徵

寶媽媽登場！吳慷仁《華燈2》嫵媚嬌嗔　調戲楊祐寧…對尬林心如：來我這應徵

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面