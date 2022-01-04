趁疫情哄抬酒精削18萬　OL動機曝：倒楣摔車拜拜神明要我做善事

▲彭姓女子因為連續出車禍，為了照神明指示籌錢行善，上網哄抬販賣防疫用酒精觸法。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

台北彭姓OL在疫情期間，發現酒精變得奇貨可居，但家裡附近的便利商店隨便買都是一箱，竟買來上網販售，被檢調查獲涉嫌哄抬物價時，已賣出6000瓶，獲利約18萬元，彭女到案解釋，因為前陣子運氣太衰，連出2次車禍，神明要她做善事，她用這方法賺得錢都捐出去了，台北地檢署4日給予緩起訴處分。

2020年台灣新冠肺炎三級警戒疫情期間，為了避免防疫物資遭囤貨哄抬，不少大型連鎖便利商店對其中需求最大的口罩祭出限量政策，6、7月間，疫情最吃緊的時候，甚至出現部分店家沒有口罩可賣的情形，這讓年僅20多歲、長相清秀的彭姓OL覺得奇怪，因為她明明在台糖便利商店還有看到很多酒精。

▲新冠疫情期間，有消毒效果的酒精成為搶手的防疫物資。（圖／台酒提供）

彭女突發奇想，到台糖便利商店搬酒精回家，然後上蝦皮販售，原本1瓶4、50元的酒精，她標價8、90元也很快就賣出，彭女因此繼續去電加一箱一箱的搬酒精來賣，後來隨著疫情趨緩，慢慢降低售價，直到調查局台北市調處盯上她，她已經賣出6000瓶，獲利18萬多元，但這些錢已經不在她手上了。

彭女坦承犯行並解釋，因為她在疫情嚴重前1個月的運氣太差太衰，莫名其妙連出2次車禍，她去燒香拜拜，神明建議她要多善事，但她薪水不多，用這方法賺來的錢都已經捐出去了，她並拿出捐贈物資給公立托兒所、弱勢團體家庭的收據、感謝狀當證明，檢察官最後依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》哄抬防疫物資價格罪給予緩起訴2年，條件式繳庫8萬元，另要提供50小時的義務勞務。

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