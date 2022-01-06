高雄酒駕肇事點將設紅綠燈！他嘆「已規劃」：未動工先發生憾事

▲高雄酒駕車禍發生1死3傷悲劇。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄男子黃子洋酒後駕駛BMW撞上一家四口，造成37歲范姓媽媽不治，林姓姊妹和爸爸受重傷，目前仍在高雄長庚救治。事實上，事故發生路口與前後路口紅綠燈只差80公尺，因此早先前交通局在多重考量下未增設紅綠燈，然而去年底，其實交通局早已討論要施作，只是工程尚未動工，遺憾就已發生。

▲▼高雄酒駕畫面曝光，死者「轉頭護女兒」秒被撞上。（圖／翻攝爆料公社）

這起酒駕造成一死三重傷的悲劇就發生在2021年12月26日，當時林姓男子帶著范姓妻子和一對女兒到前金區愛河看燈光秀、逛市集，徒步行經河東路與國民路口時，遭駕駛BMW的男子黃子洋撞上，一家四口遭猛力撞擊，當場彈高噴飛好幾公尺，警方事後調查，黃子洋酒測值高達1.24毫克。

▲高雄酒駕車禍，里長偕同家屬召開記者會募款，林家阿嬤趴桌痛哭。（圖／記者吳世龍攝）

范姓女子送醫後傷重不治，林男經搶救後仍在加護病房救治，傷勢包含腦、胸、頸椎、雙腳等，傷勢最為嚴重，姊姊雙腳骨折、全口牙掉落需手術重建；妹妹腦部受到重擊，目前仍在觀察，姊妹倆已轉普通病房。美好家庭在一夕之間破碎，林男和范女本是一家經濟支柱，現在醫藥費重擔全落在林家兩老身上，林阿嬤更是整天守在加護病房，就怕醫院臨時要簽手術同意書，錯過會延誤病情，情緒瀕臨崩潰邊緣，讓家屬也相當心疼。

由於河東路、國民路口未有紅綠燈，交通局表示，已規劃將在此事故發生路口設置紅綠燈，目前仍在審預算，預計過年後3、4月可動工，粗估花費100萬。由於此路口對向斜坡道也正需整理，由觀光局規劃，工程將會和工務局一起施作。

▲交通局將於肇事路口優先設置紅綠燈。（圖／翻攝Google地圖）

交通局坦言，此路口原先就有討論要調整、施作紅綠燈，只是工程尚未動工，遺憾就已經發生。

交通局表示，事發路口的前、後路口都有紅綠燈，距離約80公尺，當初未設置原因是評估此路口人流較少，鼓勵民眾多利用前後路口通行，不過當天愛河旁有市集，吸引許多人潮，才會出現交通擁擠狀況。

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